在国内注册OpenAI账户的最全面攻略

注册OpenAI 账号的最全攻略，在国内也可以轻松完成

注册OpenAI 账号在国内如何完成呢？自从OpenAI推出了最新的人工智能聊天机器人之后，受到了全球各地人群的关注。越来越多的人群想通过注册OpenAI来体验人工聊天机器人所带来的震撼，但有很大一部分人群却无法注册出成功。其实通过老虎接码平台Tiger-sms.com/CN来获得国外虚拟号，就可以成功注册，今天就来讲一下注册OpenAI 账号的最全攻略吧。

注册OpenAI 账号的前期准备

准备国外手机号（OpenAI目前是不对大陆开放的，所以国内手机号以及港澳台手机号都无法成功注册） 更改自己的IP地址（只有国外的IP地址，才能使用国外手机注册并验证，国内IP会直接提示不可用）

注册OpenAI 账号如何获取国外手机号

在大陆是无法直接办理国外手机号的，这时就很难体验人工智能聊天机器人。为了解决这个问题，目前通过一些平台也是可以直接获取国外虚拟号的，拥有了虚拟号之后，一样可以成功注册OpenAI 账号，具体方式如下：

点击Tiger-sms.com/CN网址进入。 在首页上方点击【注册】，进入到注册页面，输入自己的邮箱以及密码之后点击注册即可。

系统会向邮箱中发送验证邮件，前往邮箱进行验证。 在弹出的新页面，即可看到自己注册的信息，也可以直接在这里对账号进行充值。 在老虎接码平台的首页，即可购买国外虚拟手机号。根据自己所需要的服务，也可以进行搜索。

选择完成之后，直接购买，就能够获得一个可以接收验证码的虚拟号码。

注意：购买的虚拟号使用时间是有限制的，一定要及时的使用，避免过期。

注册OpenAI 账号

拥有了国外虚拟号并更改过自己的IP地址之后，即可前往OpenAI 官方网站进行注册，在注册的时候，建议使用gmail邮箱。 根据页面的提示输入各项信息之后，前往邮箱进行验证，就会进入到填写手机号的页面。

注意：注册OpenAI 账号时，在填写手机号时候，区号默认是你IP地址所属国家的区号，如果和你购买的虚拟号国家不同，就需要进行切换。

注册OpenAI 账号接收验证码并验证

填写过手机号之后，系统会发送验证码来验证，查看验证码的方式也是比较简单的。直接在Tiger-sms.com/CN网站中的订单内，就可以看到验证码的存在。复制验证码并前往OpenAI的页面填写即可。

五、注册OpenAI 账号的注意事项

在注册OpenAI 账号时，是需要验证邮箱的，如果IP地址出现问题，在验证时就会出现【Not available】的提示，表示IP地址不可用，这时就需要关闭页面，重新更换代理进行尝试。 如果虚拟手机号接收不到验证码，根据实际情况可以采取退回重新购买的方式解决。

因为OpenAI并没有对大陆用户开放，导致注册OpenAI 账号的过程是比较麻烦的。但是为了体验最新的AI技术，依旧有人不断的尝试，想要注册成功，一定要注意相关的问题并解决，避免失败次数过多，让人怀疑人生。