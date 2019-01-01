最近很火的ChatGPT 究竟有什么魔力，如何注册ChatGPT account

如何注册ChatGPT account呢？最近很火的ChatGPT 究竟有什么魔力呢？近期，ChatGPT火爆程度一度让苹果感受到了危机，一个接一个的热搜更是吸引或者人们的关注，它究竟有什么魔力，让这么多人为之震撼呢？

ChatGPT account究竟是什么

ChatGPT account就是ChatGPT这款软件的账户，ChatGPT是美国研发的一款人工智能聊天机器人，可以智能学习和理解人类的语言，并对一些指令做出合理的解答，可以说是一款人工智能技术所驱动的语言处理器。

只有拥有了ChatGPT account之后，才能体验AI技术所带来的震撼和魅力，因此目前很多人群都在不断的努力尝试去注册ChatGPT account，但是由于其地区的限制，导致很多国内人群无法成功注册。

ChatGPT account，ChatGPT 有什么魅力

ChatGPT 究竟有什么魅力呢？其最大的魅力就是可以很好的完成用户下达的指令，有时候ChatGPT给出的答案更是让人表示震撼，也很容易就能给用户带来愉悦感，但是需要对ChatGPT account才能够体验。

ChatGPT之所以有那么大的魅力，也有一部分的原因是它的存在，成功的实现了互联网的优化和改造，用户可以以最低的成本享受到不一样的互联网模式，也可以获取不同的信息和服务人工智能机器人会根据用户的问题来给出回答，让用户更享受这种服务模式。另外一部分就是ChatGPT account注册比较困难，让人们对其产生了好奇。

国内如何注册ChatGPT account

很多小伙伴在注册ChatGPT account时，应该都卡在了手机号这个地方，毕竟ChatGPT并不是每一个国家的手机号都可以注册的，国内手机号就无法注册成功。也正是ChatGPT 的IP限制，导致国内用户无法成功感受人工智能聊天机器人的乐趣。

一、注册ChatGPT account的注意事项

首先需要注意，如果是在国内注册ChatGPT account的小伙伴，在注册之前，一定要修改自己的IP地址，如果IP地址不改变，就算是有国外手机号，也无法注册成功。

因此在注册ChatGPT account之前，就一定要学会魔法上网，这一点是重中之重。据表示，如果第一次注册时，没有更换IP，后期就算是更换了新的IP，也很难再次注册成功，需要更换设备才可以完成。

其次就需要注意手机号了，如果没有国外手机号，可以选择通过Tiger-sms.com/CN网站获取一个虚拟号来接收验证码。

二、注册ChatGPT account的方法

注册ChatGPT account的整体流程其实是比较简单的，通过Tiger-sms.com/CN获取虚拟电话号码之后，即可前往OpenAI网站对ChatGPT account进程注册，具体流程如下：

进入OpenAI网站之后，点击页面的【sign up】创建账户。

系统会提示填写邮箱以及设置密码，之后需要前往填写的邮箱中进行验证。 验证成功之后，系统会自动跳转到验证电话号码的页面，这里输入的是电话号码需要是国外的号码。

直接通过Tiger-sms.com/CN网站购买虚拟号码之后，进行输入并验证，即可完成对ChatGPT account的注册。

成功对

ChatGPT account

注册之后，就可以进入到ChatGPT感受科技所带来的魅力了。