使用OpenAI虚拟号码注册一个账户

拥有OpenAI 虚拟号，能否成功注册OpenAI账号呢？

OpenAI 虚拟号可以注册OpenAI账号吗？利用老虎接码平台Tiger-sms.com/CN就可以完成。OpenAI这款智能聊天机器人近期可谓是火出天际，它的智能对话功能吸引了无数小伙伴疯狂，但由于国内IP无法注册，很多国内人群表示遗憾。

也有不少人想到通过虚拟号来注册OpenAI，这样就可以解决区域限制的问题，但是又担心拥有了虚拟号以后，依旧无法注册。拥有OpenAI 虚拟号，能否成功注册OpenAI账号呢？下面就来尝试一下吧。

OpenAI 虚拟号，能否成功注册OpenAI账号

很多小伙伴在注册OpenAI的时候，基本都是卡在了国家地区以及手机号验证上，毕竟OpenAI在中国是不开放的，因此注册的时候就比较困难。很多人以为拥有了OpenAI 虚拟号就可以注册成功，其实并不然。

在注册OpenAI的时候，不仅仅需要OpenAI 虚拟号，还需要对自己的IP地址进行切换，如果IP地址是国内的，就算是有虚拟号，也无法成功注册OpenAI。

总体来讲，想要体验人工智能聊天机器人，就需要满足两点条件：其一；拥有OpenAI 虚拟号，其二；使用魔法上网更改自己的IP地址。

OpenAI 虚拟号如何获得

目前获得OpenAI 虚拟号的方式是比较多的，但比较可靠的应该就是Tiger-sms.com/CN这个平台了，它的安全性比较高的，并且虚拟号的价格也比较低，完全匿名也可以时刻保护自己的信息安全。在市场中，老虎接码平台的知名度也是比较高的，深受用户的青睐。想要注册OpenAI账号的小伙伴，可以试下老虎接码平台哦。

如何利用OpenAI 虚拟号成功注册OpenAI账号

前往老虎接码平台获取OpenAI 虚拟号

想要注册OpenAI账号，就需要先获取OpenAI虚拟号。

点击Tiger-sms.com/CN进入，在页面中注册平台账号。 在注册页面根据提示输入信息之后，点击【注册】按钮。

系统会向刚刚填写的电子邮件中发送一条邮件。 进入邮箱，打开邮件进行验证，即可成功注册老虎接码平台的账号。 在当前页面即可对账户进行充值，充值方式的种类是比较多的，国内用户直接选择支付宝即可。 充值完成，就可以在老虎接码平台中根据自己的需求选择虚拟号购买了。

利用OpenAI虚拟号前往OpenAI网站注册

获取OpenAI虚拟号之后，即可前往OpenAI网站进行注册，在注册之前需要注意，一定要更改自己的IP地址。将IP地址更换成大陆、香港之外的地区，更改完成之后，即可根据下面步骤进行操作。

点击进入到OpenAI的官方网站。 页面中输入电子邮箱以及密码之后，系统会向邮箱发送一条验证邮件。

进入到邮箱点击进行验证之后，会跳转新的界面，输入自己的虚拟网名之后，点击【继续】。 这时就需要验证国外的电话号码了，直接输入OpenAI虚拟号之后，在老虎接码平台接收验证码就注册成功了。

以上就是关于拥有OpenAI 虚拟号是否注册OpenAI账号的相关解答，想要成功注册OpenAI，体验人工智能聊天机器人带来的惊艳，上方的步骤可以尝试一下，只要根据流程操作，都是可以成功的。