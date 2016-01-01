 创建OpenAI账户的教程
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创建OpenAI账户的教程

内容

Create OpenAI Account的教程来啦，赶紧学习吧！相信近期很多人都听说过OpenAI了吧，不知道小伙伴们有没有亲身体验一下呢？

Create OpenAI Account必要的条件

Create OpenAI Account如何获取海外手机号

Create OpenAI Account如何获取海外手机号呢？相信是很多小伙伴比较关心的问题了。其实我们可以通过Tiger-sms.com/CN这个网站来获取。

Create OpenAI Account的详细步骤

Create OpenAI Account时需要注意，如果你的ID地址没有转换到其他国家，页面就提示不可用，这时就需要关闭浏览器，运用魔法上网的方式改变ID地址，才可以成功注册。

Create OpenAI Account才能成功的体验人工智能所带来的震撼。不得不说OpenAI真的是一款比较强大的软件，它的诞生直接让人们体验到了什么是AI智能时代的来临。

创建OpenAI账户的教程

Create OpenAI Account的教程来啦，赶紧学习吧！

Create OpenAI Account的教程来啦，赶紧学习吧！相信近期很多人都听说过OpenAI了吧，不知道小伙伴们有没有亲身体验一下呢？


了解OpenAI应该都知道，OpenAI就是一款人工智能的聊天机器人，在OpenAI里面搜索问题，是直接机器人回答的。但是Create OpenAI Account的时候，很多国内的小伙伴表示不能注册，这里就来看下详细的教程吧。


Create OpenAI Account必要的条件


  1. Create OpenAI Account需要会魔法上网

魔法上网简单来讲就是将自己的IP地址更换成外海地址，不能是国内或者是香港的，因为OpenAI对地区是有限制的，并没有在大陆开放。可以使用一些软件将自己的ID地址切换到其他国家。


  1. Create OpenAI Account需要有海外手机号

首先我们要知道，OpenAI并没有不支持在国内注册，因此想要体验这款人工智能的聊天机器人，是不能使用过国内的手机进行注册的。想要Create OpenAI Account，就需要选择国外手机号，这时可以通过虚拟号码来完成。


Create OpenAI Account如何获取海外手机号


Create OpenAI Account如何获取海外手机号呢？相信是很多小伙伴比较关心的问题了。其实我们可以通过Tiger-sms.com/CN这个网站来获取。


Tiger-sms.com/CN网站是非常强大的，全国各地都可以接收到虚拟在线号码的短信，价格也是比较划算的，并且完全是匿名操作，不会泄漏自己的任何隐私，在注册时，只需要用过电子邮件即可完成。


Create OpenAI Account的详细步骤


Create OpenAI Account之前，我们要先清楚，在Tiger-sms.com/CN网站获得虚拟号码，有效时间只有20分钟，为了避免错过有效时间，最好是先创建OpenAI账户，等待需要填写手机号时，在进行购买。


  1. Create OpenAI Account流程


  1. 进入OpenAI网站，在页面中，会有【登录】和【登记】的入口，如果没有OpenAI账户，就需要点击【登记】来进行创建。

  2. 输入电子邮件的地址和密码之后，点击继续，系统就会自动向电子邮箱中发送验证的邮件。

  1. 进入到电子邮箱，点击邮件中的【验证电子邮件地址】，系统就会自动跳转到OpenAI页面。


Create OpenAI Account时需要注意，如果你的ID地址没有转换到其他国家，页面就提示不可用，这时就需要关闭浏览器，运用魔法上网的方式改变ID地址，才可以成功注册。


4.正常的页面是需要验证手机号码的，这时就需要通过Tiger-sms.com/CN网站来获取。


  1. Create OpenAI Account获取海外电话的流程


  1. 点击进入Tiger-sms.com/CN，页面上方会有登录/注册的入口。

  2. 注册成功之后，搜索OpenAI，就可以根据自己的情况选择虚拟号码的国家了。

  1. 在购买时，可以直接通过支付宝充值后并付款。


当成功获取海外虚拟号之后，就可以重新回到Create OpenAI Account的页面，输入刚刚获得海外虚拟号码，之后在前往订单的页面等待接收验证码就可以了，一般需要一分钟左右，输入代码，就完成了注册OpenAI的全部流程。


Create OpenAI Account才能成功的体验人工智能所带来的震撼。不得不说OpenAI真的是一款比较强大的软件，它的诞生直接让人们体验到了什么是AI智能时代的来临。
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。