耐克与李宁在中国市场的竞争，如何获得更大客户市场？

耐克和李宁在中国市场之间的竞争由来已久了。作为美国的品牌之一的耐克前几年通过联名和设计师款的鞋子迅速走红运动圈，甚至有部分的鞋子出现了断货的现象，可见耐克牌子的红火。而李宁作为我们国家比较传统品牌，在中国市场是相当具有号召力的，而且近几年来，李宁也作出了很大的改变。不仅仅开设了中国李宁的潮牌，并且还具有LNG的高端系列，和游戏，设计师联名，并且还推出大量的走秀活动，可见作为一个中国市场的领军运动品牌，李宁也绝对具有和其他的进口品牌对抗的实力。那么这两个品牌接下来应该如何发展，才能够获得更大的客户市场呢？不局限于国内市场才可能具有更多的发展！

海外和中国市场的集合才更长远的发展

全球经济一体化并不是一个口号，事实上对于每一家营销企业来说，占有的市场越大，其实就是营销市场越大。在这方面，其实耐克是具有一定的优势的，因为作为一个海外的品牌，早就已经在国外具有一定的知名度，而且很多的国家已经都占有一定的比例了。因此同时具有海外的市场，并且加入了中国市场的耐克，从现阶段来说，李宁还是有些望尘莫及的。

但是如果李宁的品牌可以发展海外市场的话，并且将品牌推送到海外市场，那么李宁可以和耐克抢占海外的销售市场，最终完成和耐克平起平坐并非难事。那么以李宁为首的国内品牌应该如何去扩展海外市场呢？通过现阶段的网络，加上海外交流平台的促销，往往可以具有不错的影响力。TIKTOK的流行就是开了一个好头！

国产品牌海外市场发展的难点

虽然我们了解扩展海外市场的必然性，但是对于中国的企业来说，因为各种原因，导致国内的手机号，或者国内的邮箱是无法申请到海外的交流平台账号的。有些平台甚至早期都是可以操作的，但是现在也慢慢针对国内的账号在进行封号之中。因此拥有一个虚拟的手机号码去注册海外的平台也是必然的！

如果想要拥有一个专业靠谱的虚拟手机号码，那么通过老虎平台：

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不少的企业会担心，这些号码的稳定性，其中无法收到验证码是最大的困惑。其实如果通过老虎平台的话，是不会有验证码问题的，在订单中就可以看到平台发过来的验证码，然后使用验证码就可以轻松登陆了。登陆之后，企业就可以进行相关的推广营销工作了。

李宁是中国品牌的代表之一，虽然已经有数十年的历史了，但是在国际上的知名度和耐克还有一定的差距，这个差距是因为在海外推广不利造成的，而通过了老虎平台去海外平台进行注册和推广，那么不仅仅在中国市场，在海外市场也可以和耐克一较高下了！