Nike美国号获取教程全解

如何获取一个Nike 美国号，Nike 美国号获取教程全解

如何获取Nike 美国号？Nike本身就是美国的运动品牌，因此很多用户为了能够获得优惠的购买渠道，会通过nike美国号来注册该品牌的会员，但获取Nike 美国号并不是那么简单，很多国内用户因没有获取途径而导致无法成功注册。接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就讲一下获取的教程吧。

如何才能成功获取一个nike美国号

想要获取nike美国号，最简单的方式就是通过接码平台。想必也有部分的小伙伴听说过解码平台，这类平台主要为用户提供可以接收验证码的手机号，以此让小伙伴轻松注册想要的项目。比如说老虎接码平台，就可以为用户提供全球任何国家和任何项目的注册渠道，直接在该平台，就可以成功获取一个nike美国号。

利用老虎解码平台获取nike美国号的步骤

在老虎接码平台中，有着世界上所有的号码资源，购买nike美国号时，也可以享受到市场中的最低价，每天都有超过10万个新号码在线供用户选择，确保用户能够快捷的注册自己需要的项目，而获取nike美国号的主要步骤如下：

需要前往老虎接码平台中注册，注册成功之后，才可以享受到该平台中的功能。点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入，点击页面上方的【注册】，进入到注册的页面。

注意：在注册时，所填写的信息一定要牢记，方便以后再次登录老虎解码平台使用。

注册成功后，系统会自动跳转到新的页面，在当前页面中可以查看个人的信息，也可以充值或购买号码。这里我们需要先进行充值，才能购买Nike 美国号。 点击【充值】，在充值的页面中选择一个支付方式，在下方输入充值的金额，点击支付即可。老虎接码平台支持的支付方式有好多种，就连我们常用的支付宝也可以进行支付。

再次点击【购买号码】进入到购买号码的页面，在【项目】的搜索入口中，我们可以输入【nike】并选择。因我们需要购买Nike 美国号，在国家的位置需要选择美国，再次点击购买就可以获得Nike 美国号了。

为什么购买Nike 美国号要选择老虎接码平台呢？

其实随着国外很多软件逐渐的受到国内用户的青睐，越来越多的用户也有了注册国外网站以及软件的需求，而在购买Nike 美国号以及其对其他项目注册时，老虎接码平台相比较其他接码平台来讲，具备了不错的优势。

其一：如果使用老虎接码平台接码失败，平台会对用户的订单进行扣款，不会收取任何费用。

其二：老虎接码平台的运营时间比较久，功能方面相对来讲比较完善，在操作过程中，不仅方便快捷，也可以给用户提供很多的便利。

以上就是针对购买Nike 美国号的详细攻略，与其注册Nike账号找不到头绪，不如直接使用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn来购买虚拟手机号，其完善的服务以及超强的安全性，满足用户的需求。