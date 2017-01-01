在国内注册Nike泰国账号

如何在国内注册Nike 泰国账号，最全的教程来啦！

在国内如何注册Nike 泰国账号？虽然nike深受用户的青睐，但是部分产品的价格却让人很多人无法接受，为了能够享受到绝对优惠的购买价格，很多用户也想要通过外国网站购买，比如说在泰国，nike所推出的优惠就比较划算，但在国内如何注册Nike 泰国账号呢？其实通过老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 获取泰国手机号即可成功注册。

老虎接码平台让你轻松注册Nike 泰国账号

老虎接码平台可以接收全球任何国家以及任何项目的验证码，帮助用户实现注册各种项目的需求，而想要通过该平台注册Nike 泰国账号，只需要以下三步，即可轻松完成。接下来就详细的讲解一下具体步骤。

第一步：注册

在老虎接码平台中注册账号，才能享受到更多功能，也可以购买泰国手机号注册Nike 泰国账号。

点击https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台，在页面右上角，点击【注册】进入到注册的页面，这里需要填写登录名、登录密码以及电子邮箱。

注意：老虎接码平台只需要验证邮箱即可注册，因此这里填写的邮箱一定要是自己在用的邮箱，以方便实施注册验证。

第二步：充值

注册登录之后，系统会自动跳转到个人账户的页面，这里可以查看资料，也可以对账户进行充值或购买号码。我们需要点击【充值】按钮，选择充值方式以及输入金额进行充值。这里所支持的充值比较全面，满足了不同用户充值的需求。

第三步：接码

在【购买号码】的页面中，找到项目搜索的位置，并输入【nike】进行搜索，在后面的国家位置，我们需要搜索泰国，才可以购买到泰国手机号并注册Nike 泰国账号。点击购买按钮获得泰国手机号之后，在注册Nike 泰国账号的页面中输入手机号，即可成功接收Nike项目的验证码。

为何可以注册Nike 泰国账号的老虎接码平台深受用户青睐

老虎接码平台是目前很多用户在使用的一个接码平台，该平台在市场中的是知名度比较高，且口碑也非常不错。可能就会有很多小伙伴表示好奇，为何可以注册Nike 泰国账号的老虎接码平台深受用户青睐？其实具体的原因有以下几点。

第一点：安全性高

在注册老虎接码平台时，只需要验证邮箱即可正常使用，不会涉及个人的任何信息，安全性非常高。在接收验证码时，只需要等待一分钟左右即可成功收到，如果接收不成功，系统会将所购买的金额全额返还。

第二点：服务完善

每天都有超过10万个信号在线，且融合了世界上所有的号码资源，用户不仅可以使用该平台注册Nike 泰国账号，也可以快捷注册其他任何项目。

总而言之，想要注册Nike 泰国账号，但又不清楚如何注册的小伙伴，一定要试一下老虎接码平台，其多种优势让每一位用户都可以成功的获取属于自己的Nike 泰国账号。