如何轻松购买Nike国外号？

如何购买Nike 国外号，最便捷的购买方式要牢记

如何购买Nike 国外号。虽然nike品牌在国内也可以注册，但因地区不同、销售价格也有差异，因此很多小伙伴比较偏向于在国外注册nike账号。但是要注册国外nike账号，就需要有国外手机号，相信很多小伙伴都在寻找购买Nike 国外号的方式，既然如此，接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就告诉大家一个便捷的购买方式吧。

利用老虎接码平台，轻松购买Nike 国外号

老虎接码平台可以为用户提供所需要的项目手机号接码，也拥有世界上所有的号码资源，在这里用户可以根据自己的需求，随意的选择任何国家的手机号进行购买，并且每天也会更新全球的手机号，以满足不同用户的需求。利用老虎接码平台购买Nike 国外号的步骤如下：

老虎接码平台需要注册账号，才能享受到更多的功能，因此我们需要点击https://tiger-sms.com/cn进入网站中，在页面的上方点击【注册】按钮注册。

注意：在注册时需要输入各种信息，包含了登录名、密码、电子邮箱，其中登录名一定要牢记，用于后续登录账号购买Nike 国外号使用。

接下来需要对账号充值，老虎接码平台支持多种支付方式，在个人账户的页面，可以看到【充值】入口，进入到充值页面，即可选择自己使用的支付方式，输入自己需要充值的金额进行充值。

找到【购买号码】入口，在购买号码的页面中即可选择项目以及国家查看号码的价格。这里我们需要购买Nike 国外号，因此在项目中输入【Nike】即可查看多个国家的手机号，根据自己的需求选择国家后进行购买，就可以成功获取国外号码。

购买Nike 国外号成功之后，我们需要利用购买的号码对Nike进行注册，即可获得一个Nike国外账号。

可以购买Nike 国外号的老虎接码平台，其优势一定要知道

号码资源完善

在老虎接码平台中，可以购买到世界上所有国家的号码资源，每天都有超过10万个新号在线，且每天都会更新全球的手机号，用户可以自动和便捷的注册自己想要的项目，满足了用户购买Nike 国外号的需求。

不成功不收费

平台是根据收到的验证码扣费的，如果用户在使用中没有成功的接收到验证码，所支付的费用将全部退还到个人的账户余额，不会收取任何的费用。在平台中用户可以以市场中最低的价格购买Nike 国外号。

安全性比较高

在注册老虎接码平台的账户时，只需要验证电子邮箱之后就可以开始使用，不需要提供其他个人信息，有效保护用户个人信息的安全，让每一位用户在购买Nike 国外号时，没有任何的后顾之忧。

以上就是购买Nike 国外号最便捷的方式介绍。通过购买国外手机号，才能成功的在国外网站中注册nike会员，且在购买耐克的商品时，也可以享受到国外低廉的价格。还不清楚如何注册的小伙伴，赶紧使用上方的方法购买Nike 国外号进行注册吧。