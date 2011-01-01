获取Nike国外号的方法推荐

Nike 国外号如何获取，注册nike账号的详细攻略

Nike 国外号如何注册？Nike作为世界上影响力比较大的运动品牌，对运动爱好者的吸引力从来没有变过，无论是哪个年代，永远都是行走在潮流尖儿上的存在。一旦nike有新品发售，就会引起众多人群的关注，但想要在官网抢购新品，就需要拥有网站的会员，接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn为大家讲一下Nike 国外号获取的详细攻略。

获取Nike 国外号的方法推荐

通过国外好友获取Nike 国外号

既然是Nike 国外号，在国内是无法成功购买的，因此首先推荐大家选择国外的好友帮助购买。但并不是每个人都有国外的好友，因此这种方法对于部分用户来讲，并不实用。

通过接码平台获取Nike 国外号

由于人们对nike品牌的热爱，需要获取Nike 国外号的人群也在不断增加，而为了满足部分用户的需求，市场中也出现了不少的接码平台。通过接码平台可以购买全球各地的手机号，用于注册nike会员，从而获得一个nike国外的会员账号。

快速获得Nike 国外号，选择正规的接码平台轻松实现

上边我们有讲到获取Nike 国外号的方法推荐，相信很多小伙伴会选择接码平台。但由于接码平台众多，并不是每一家都是安全可靠的，这种情况下，究竟哪家比较值得也成为了小伙伴内心的疑惑。老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn大家可以了解下，该平台专业性非常强，且出售的虚拟号价格都比较低，让用户以最划算的方式购买到Nike 国外号。

获取Nike 国外号的详细攻略

使用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn获取Nike 国外号，操作流程真的非常简单，只需要三步，就可以轻松获取。

第一步：注册

首先我们需要点击https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台的网站，页面的右上方点击【注册】按钮，这里需要输入登录名、电子邮箱、密码等信息。

在输入信息时需要注意，登录名一定要牢记，用于以后登录老虎接码平台获取Nike 国外号，而电子邮箱要填写自己目前在使用等等邮箱，在注册时需要前往邮箱验证，而邮箱最好是QQ邮箱，方便进行下一步操作。

第二步：充值

在个人账户的页面中，可以看到有多项工具存在，在获取Nike 国外号之前，我们需要先对账户充值，之后才能购买虚拟国外号。点击【充值】进入到充值的页面，这里可以选择充值的方式以及充值金额进行充值。

第三步：接码注册NIKE

在购买虚拟号码的页面中搜索【nike】并选择一个国家购买之后，即可前往nike网站进行注册，在输入手机号的位置输入Nike 国外号，之后系统会向该手机号发送验证码，在老虎接码平台的订单页面，即可查看验证码，并复制粘贴到nike官网进行注册。

关于获取Nike 国外号的方法，是不是非常简单呢？只需要使用老虎接码平台，就可以成功解决问题，如果依旧不清楚该如何获取国外号码的小伙伴，可以尝试以上的教程攻略哦。