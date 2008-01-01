为何需要使用国外手机号注册耐克，原因究竟是什么

为何需要使用国外手机号注册耐克呢？耐克一直都是深受国内外人群青睐的运动品牌，其外观简单时尚，深深吸引着粉丝的目光，唯一的缺点就是价格比较高，一般学生很难承受，但抵挡不住对它的热爱，也会注册该品牌会员。接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn为大家分析一下为什么要用国外手机号注册耐克。

使用国外手机号注册耐克的原因分析

众所周知，耐克属于国外的一个运动品牌，在国际上都有着非常高的知名度，深受国内外用户的喜欢。但正是因为耐克国外品牌的属性，导致很多国内用户注册时无法成功，但国外的小伙伴就可以快速轻松的注册，很多用户也表示自己使用国外手机号注册耐克也能成功，其实主要的原因就是耐克是国外的品牌，对某些网络环境以及手机号有一定的要求。

国外手机号注册耐克获取国外手机的方式

虽然很多小伙伴都知道使用国外手机号注册耐克才能成功，但因手机号的需求就难倒了大量的用户，毕竟在国内想要获取国外的手机号非常困难，有什么方式可以快速的获取国外手机号并成功注册呢？其实使用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn，就可以成功获取国外虚拟号码并接码注册耐克会员。

老虎接码平台助你轻松获取国外手机号注册耐克

老虎接码平台是比较专业的接码平台，可以通过该平台接收全球任何地方的短信进行验证，效率非常高，平台中所出售的手机号价格都非常低，且可以100%保护隐私，避免个人信息出现泄露。利用老虎接码平台获取国外手机号注册耐克的步骤如下：

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台，在这里只需要注册成为该平台的用户并进行充值，即可购买全球任何国家的虚拟在线号码。 点击页面上方的入口，在注册的页面中填写登录名、密码、电子邮箱等信息进行注册，系统就会自动跳转到下一个页面。

在个人账户的页面中，可以看到充值、购买号码、号码记录、余额明细等信息。首先我们需要点击【充值】按钮对账户进行充值，进入到充值页面之后，根据页面的提示选择充值方式即可充值。

在【购买号码】的页面中，输入【nike】，在后面的国家位置即可选择国家。根据自己的需求选择一个国家之后，点击后买的【购买】按钮，即可对虚拟号码进行购买。

获取了虚拟手机号，接下来就让我们前往耐克的官方网站利用国外手机号注册耐克吧。

首先我们需要在耐克官网的注册入口，输入在老虎接码平台购买的国外手机号注册耐克，直接前往老虎接码平台的个人账户页面找到【号码记录】即可查看虚拟号，点击复制将号码粘贴到对应位置即可获取验证码。

其次再次前往老虎接码平台中找到手机号，在手机号的后方，即可看到接收到验证码的信息，再次复制将其粘贴到输入验证码的位置，就可以利用国外手机号注册耐克了。

整个过程非常简单，想要使用国外手机号注册耐克的小伙伴可以尝试一下。