国产品牌如何在海外定制市场中取得成功：借鉴耐克的个性化策略

个性化是耐克在国内获得成功的关键，国产品牌如何打入海外的定制市场？

在上海的001耐克商场是最早推出个性化和定制的。所有购买了鞋子之后，都可以通过定制来对于自己的鞋子进行修改，最终出现只属于自己的品牌和款式。这在年轻人中掀起了一波定制高潮，在Z时代的年轻人眼中，与众不同是至关重要的！而正式因为如此，所以耐克就以这样的方式进入了众多国内年轻消费者的视线。不仅仅如此，通过了各大交流平台和小视频平台的互相推送和推广，现在在很多的大型耐克店面都推出了相应的服务，不仅仅如此，在耐克的APP上，也可以直接点击定制自己喜欢的款式和风格。

国产品牌定制化却难成气候

对于国产品牌来说，其实从品质，到款式和耐克是有的一拼的，并且国产有不少的品牌也在推行个性化之中，但是却往往没有受到不错的效果。主要的原因就是因为本身耐克已经具有相当的市场了，并且耐克在这几年抓住了Z时代的先机，将消费市场已经果断转移到了年轻人中，并且通过各个不同的线上推广方式，获得了不小的成功。

而国产品牌相对来说，起步比较慢，而且虽然在国内的线上推广比较有利，但是在海外的市场却比较乏力。尤其是最近几年，耐克不仅仅在国内发力，在海外很多的市场都在大力推广，而且还是通过快消的线上推广渠道，但是反观国产品牌，因为各个海外交流平台的局限性，导致无法在海外的线上消费群体中形成比较成熟的市场，因此即便推出了定制的服务，也很难进行大力推广。

国产品牌定制化推广的方法

如果是比较传统的方法，那肯定就是在国外打广告了。事实上我们的确也有一些比较传统的品牌在国外具有不错的口碑。但是现在已经是线上时代的，这种推广方式已经不流行了。因此相比较之下，国产品牌一定需要赶上其他海外品牌的优势，那就是加入海外的线上平台。比如说ozion，亚马逊等等，或者是推特，脸书等等交流平台。

如何加入海外的交流平台

事实上，海外的交流平台想要进行注册是无法通过国内号码去达成的，因此只能够启用海外的电话号码。但是国人是无法拥有海外号码的，所以老虎平台：上面的虚拟手机号码购买就是一个不错的方法。

通过注册老虎平台：https://tiger-sms.com/cn去购买卡密，然后通过卡密进行充值，通过充值去购买不同国家的虚拟手机号码就可以了。然后通过这个号码去注册其他的海外交流平台，而平台往往会发送验证码过来，那么你可以通过验证码进入平台了。接下来就可以像国内的线上市场操作一样，在海外也可以进行适当推广了！

国产品牌并非没有定制，只是定制化的这个推广以及品牌本身的营销能力并不强大的缘故，因此可以通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn购买相应的虚拟手机号码，打入海外的交流平台之后，我们再来谈定制和个性化，那么就会简单很多了！