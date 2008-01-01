Nike优惠卷获取的方法

Nike 优惠卷如何获取，获取方法介绍

Nike 优惠卷如何获取呢？很多人在购买nike产品时，都会选择使用优惠券，毕竟nike的产品时尚且美观，但价格是比较昂贵的。利用Nike 优惠卷，就可以享受到部分的优惠，减少部分的购买支出。但很多人并不清楚如何获取Nike 优惠卷，接下来就由老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 来为大家讲解一下Nike 优惠卷的获取方式吧。

获取Nike 优惠卷方式就是注册成为nike会员

Nike会不定期的向会员发送一些促销的电子邮件，其中包含了产品以及运费的折扣促销码，并且Nike也有很多不定期的促销活动，这些活动也可以获得外的优惠促销码。想要获得Nike 优惠卷，就需要在耐克的官方网站中注册成为该网站的会员，成为该品牌的会员之后可以享受到免费送货、快捷结算等特权，并且也可以访问订单的状态以及历史记录。

如何注册成为NIKE会员获得Nike 优惠卷

虽然已经知道了想要获得Nike 优惠卷，就必须要注册成为该品牌的会员，但依旧有不少的小伙伴不清楚如何注册，也有小伙伴在注册的时候无法成功接收到手机验证码导致注册失败。其实注册该平台的会员是非常简单的，只需要前往老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn获得虚拟号码接收短信，就可以成功注册。接下来就为大家讲解一下注册的步骤吧。

获取虚拟号码的方式获取Nike 优惠卷

想必很多小伙伴在注册Nike会员获取Nike 优惠卷时都会卡在手机号的阶段，如果是手机号的原因，直接通过老虎接码平台获取虚拟号就可以成功注册。具体操作步骤如下：

前往老虎接码平台注册该平台的账户。在平台页面的上方可以看到【注册】的按钮，点击进入后根据提示填写信息即可，只需要验证邮箱，就可以成功注册并使用，保护个人隐私。

注册成功，会直接跳转到个人账户的页面，这里可以对账户进行充值，也可以查看账户余额或购买号码。 我们需要先对账户充值之后，才可以成功的获取虚拟号码。老虎接码平台支持任何付款方式，也能够从全国任何地方接收到验证码。

在购买号码的页面输入【Nike】，之后选择一个国家的虚拟号，在页面的后方，就可以看到有价格的提示，点击【购买】按钮即可成功购买。

利用虚拟号注册nike获取Nike 优惠卷

前往NIKE网站，点击【立即加入】，在新的页面中会提示你输入验证码。 这里可以直接将刚刚购买的虚拟号码输入，并点击【接收验证码】即可。 前往老虎接码平台中刚刚购买号码的位置查看验证码，一般一分钟左右即可成功接收验证码，如果没有接收成功，也可以直接退款重新购买。 复制验证码将其粘贴到nike网站中对应的位置，点击确认就可以成功注册nike的会员并获取Nike 优惠卷。

操作方式是不是非常简单，想要获取Nike 优惠卷的小伙伴赶紧根据以上步骤注册成为nike的会员吧。