 耐克与中国顶级运动员营销合作大获成功对国产品牌的启示
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耐克与中国顶级运动员营销合作大获成功对国产品牌的启示

内容

耐克与中国顶级运动员营销合作大获成功对国产品牌的启迪是什么？

耐克成功的原因和对国产的启迪

国产品牌无法大力拓展的原因

老虎平台如何解决问题

耐克与中国顶级运动员营销合作大获成功对国产品牌的启示

耐克与中国顶级运动员营销合作大获成功对国产品牌的启迪是什么？


耐克应该是最喜欢，也是最擅长搞合作关系的运动品牌之一，现在无论是阿迪，彪马还是安德玛，在合作营销这方面起步比耐克晚，而且效果也没有耐克好。不仅仅如此，耐克对于挑选的运动员也是有一定的级别的，比如说李娜，还有姚明，都是属于世界级别的运动巨星，启用这些明星效应，其实不仅仅是在推广运动理念，而且也是一种品牌国际化的体现。但是反观国内的品牌，虽然在海外具有一定的运动市场了，但是品牌效应却远远不如耐克，而且甚至还有很大的消费群体对于国产品牌还是比较陌生的。今天就来谈一谈耐克成功的原因，以及国产品牌如何崛起。

耐克成功的原因和对国产的启迪


耐克成功主要有两个原因，第一个就是进入中国市场比较早，有第一个吃螃蟹的优势。第二个就是紧紧跟随国内的市场变动而改变策略。可以说耐克本身就是一个不停运动中的理念。和明星的联名，设计师的加持等等，都是耐克熟能生巧的工具。因此在国内也比较容易吃得开。现在国产品牌也在慢慢雄起，但是相比较营销力度和广度来说，还是远远不及的。

国产品牌无法大力拓展的原因


其实作为一个品牌来说，无法大力拓展最主要的原因就是渠道的狭隘。相比较耐克来说，它既可以登陆国内的平台进驻国内市场，可以通过Z时代来进行拓展。而对于国产品牌来说，因为很多因素，企业无法进驻海外的平台市场，因此在这方面的弱势在网络时代开启之后，也是相当明显的。因此可以说国产品牌想要大力拓展，就需要进入海外平台市场，而想要注册和使用，那么老虎平台：https://tiger-sms.com/cn就是一个必然的渠道！

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老虎平台如何解决问题


之所以启动老虎平台：其实是因为我们国内的手机号没有办法直接注册海外的平台，比如国外比较流行的纸飞机，油管，推特等等，都无法进行使用。而且国外的电话号码也都是和身份绑定，因此国内企业很难注册到。

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使用老虎平台之后，就可以借助于平台，购买海外虚拟的号码。直接用邮箱注册，然后打开进行购买卡密，然后卡密进行充值，最后挑选自己觉得适合的国家，比如说美国的，然后选择号码就可以进行注册和使用了。过程相当简单，客户信息能够保证私密性。发送过来的验证码，也可以直接在订单内查看到。是不是操作手法就是相当简单的呢？

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可以通过老虎平台购买和注册账号之后，国产品牌就有机会登上海外交流平台，可以直接进行营销推广的活动，增加国内品牌在海外的知名度，也可以和海外的更多明星进行联名。其实在这方面，李宁，花西子等等品牌都是做得相当不错的。


综上所述，其实品牌效应是很重要的，很多的消费者，还是依赖于对于品牌的选择。耐克正是看到了这一点，因此将品牌的优势发挥到了极致，而对于国产品牌来说，缺乏的不是质量和口碑，而是更大的宣传空间，因此通过老虎平台去拓展企业营销面，是势在必行的！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。