耐克与中国顶级运动员营销合作大获成功对国产品牌的启示

耐克与中国顶级运动员营销合作大获成功对国产品牌的启迪是什么？

耐克应该是最喜欢，也是最擅长搞合作关系的运动品牌之一，现在无论是阿迪，彪马还是安德玛，在合作营销这方面起步比耐克晚，而且效果也没有耐克好。不仅仅如此，耐克对于挑选的运动员也是有一定的级别的，比如说李娜，还有姚明，都是属于世界级别的运动巨星，启用这些明星效应，其实不仅仅是在推广运动理念，而且也是一种品牌国际化的体现。但是反观国内的品牌，虽然在海外具有一定的运动市场了，但是品牌效应却远远不如耐克，而且甚至还有很大的消费群体对于国产品牌还是比较陌生的。今天就来谈一谈耐克成功的原因，以及国产品牌如何崛起。

耐克成功的原因和对国产的启迪

耐克成功主要有两个原因，第一个就是进入中国市场比较早，有第一个吃螃蟹的优势。第二个就是紧紧跟随国内的市场变动而改变策略。可以说耐克本身就是一个不停运动中的理念。和明星的联名，设计师的加持等等，都是耐克熟能生巧的工具。因此在国内也比较容易吃得开。现在国产品牌也在慢慢雄起，但是相比较营销力度和广度来说，还是远远不及的。

国产品牌无法大力拓展的原因

其实作为一个品牌来说，无法大力拓展最主要的原因就是渠道的狭隘。相比较耐克来说，它既可以登陆国内的平台进驻国内市场，可以通过Z时代来进行拓展。而对于国产品牌来说，因为很多因素，企业无法进驻海外的平台市场，因此在这方面的弱势在网络时代开启之后，也是相当明显的。因此可以说国产品牌想要大力拓展，就需要进入海外平台市场，而想要注册和使用，那么老虎平台：https://tiger-sms.com/cn就是一个必然的渠道！

老虎平台如何解决问题

之所以启动老虎平台：其实是因为我们国内的手机号没有办法直接注册海外的平台，比如国外比较流行的纸飞机，油管，推特等等，都无法进行使用。而且国外的电话号码也都是和身份绑定，因此国内企业很难注册到。

使用老虎平台之后，就可以借助于平台，购买海外虚拟的号码。直接用邮箱注册，然后打开进行购买卡密，然后卡密进行充值，最后挑选自己觉得适合的国家，比如说美国的，然后选择号码就可以进行注册和使用了。过程相当简单，客户信息能够保证私密性。发送过来的验证码，也可以直接在订单内查看到。是不是操作手法就是相当简单的呢？

可以通过老虎平台购买和注册账号之后，国产品牌就有机会登上海外交流平台，可以直接进行营销推广的活动，增加国内品牌在海外的知名度，也可以和海外的更多明星进行联名。其实在这方面，李宁，花西子等等品牌都是做得相当不错的。

综上所述，其实品牌效应是很重要的，很多的消费者，还是依赖于对于品牌的选择。耐克正是看到了这一点，因此将品牌的优势发挥到了极致，而对于国产品牌来说，缺乏的不是质量和口碑，而是更大的宣传空间，因此通过老虎平台去拓展企业营销面，是势在必行的！