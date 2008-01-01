购买耐克号的最全攻略解析

关于购买Nike 号的详细教程，最全攻略一定要看

关于购买Nike 号的详细教程。众所周知，Nike是全球著名的体育运动品牌，该品牌在全球都具有很大的影响力。无论在任何时代，耐克的吸引力一直都没有变过，新款发售时也经常吸引大量的用户。而想要在nike官方购买商品，就需要注册成为该品牌的会员，接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就为大家讲解一下购买Nike 号的最全攻略吧。

购买Nike 号的最全攻略解析

Nike号是需要注册的，如果因为注册不成功而想要购买Nike 号，一般很难买到，毕竟别人注册的账号绑定的是他人信息，不仅别人不会轻易出售，对自己在使用时，也会存在诸多不便，最好的方法就是通过购买手机号进行注册。

如何购买Nike 号

目前获取手机号的方式非常多，比如说通过手机号运营商直接购买、通过接码平台购买等等。其中接码平台购买Nike 号，可以根据自己的需求购买任意国家的号码。且稳定性比较强的接码平台，也可以接收任何项目的验证码，让注册nike账号没有任何压力。

在众多接码平台中，大家可以了解下老虎接码平台，该平台具备世界上所有的号码资源，且每天都会更新全球在线手机号，为您提供注册任何项目的需求。在老虎接码平台购买Nike 号，如果没有接码成功，系统会自动将购买金额返还到您的余额账户，安全且可靠。

老虎接码平台购买Nike 号的步骤

步骤一：点击https://tiger-sms.com/cn进入老虎接码平台进行注册。在老虎接码平台的首页上方，可以清楚的看到【注册】的入口，点击进入即可根据页面的提升输入信息进行注册，这里不需要输入任何个人信息，100%保护个人隐私。

如果在老虎接码平台已经注册过账号的小伙伴，也可以直接点击【账号登录】的按钮，输入登录名以及密码进行登录，

步骤二：想要在老虎接码平台购买Nike 号，就需要对账户进行充值，在个人账户的页面点击【充值】按钮，即可选择合适自己的充值方式进行充值。

步骤三：在【购买号码】的页面中，即可对项目进行选择以及国家的号码进行购买。这里需要在项目中输入【nike】，并在国家的位置选择自己需要购买的国家，点击后方的【购买】按钮，即可成功获取手机号。

步骤四：在老虎接码平台购买Nike 号之后，前往nike 的官方网站中进行注册。在网站中的右上角点击【立即加入】，在新的页面中输入手机号并进行验证。验证码直接在老虎接码平台中即可查看。

步骤五：将在老虎接码平台接收到的验证码输入到nike注册页面对应的位置，根据提示填写个人信息之后即可完成购买Nike 号。

以上就是关于购买Nike 号的最全攻略解析。总而言之，操作方式是比较简单的，只需要通过老虎接码平台获取验证码即可快速完成。还不清楚如何注册nike账号的小伙伴，赶紧尝试一下吧。