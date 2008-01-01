如何才能成功前往Nike参加活动呢？

Nike 参加活动需要具备哪些条件，来了解一下吧

如何才能成功前往Nike 参加活动呢？老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 就可以帮助你满足条件。每年的夏天，Nike都会邀请用户一起参加Just do it活动，通过盛大的嘉年华会场来聚集人气，也可以大面积的曝光这个品牌，而参加该活动的用户可以获得相应的奖励。接下来就让我们聊一聊Nike 参加活动的相关条件吧。

Nike 参加活动的条件介绍

在Nike APP有消费记录

Nike每年的活动都是免费参加的，但作为参加活动的对象，当然要选择热爱Nike这个品牌的啦，因此在Nike app有消费记录，才能证明是该品牌的热爱者，将活动惊喜送给这类用户，才能赢得消费的长久关注。

需为Nike的会员

如果没有在Nike app的消费记录，想要前往Nike 参加活动，就可以注册成为该品牌的会员，其注册方式非常简单，只需要在注册的入口填写自己的个人信息并使用手机号进行验证即可。如果注册不成功的小伙伴，也可以尝试更换手机。因IP地址的不同，部分手机可能无法正常接收验证码。

二、Nike 参加活动如何注册会员

为了能够一次性注册成功，成功前往Nike 参加活动，我们需要先通过老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 获取虚拟号码，在这里可以购买任意国家的号码，以增加注册的成功率，具体操作步骤如下：

前往Nike 参加活动在老虎接码平台购买虚拟号的方式

点击进入https://tiger-sms.com/cn 网站，如果是第一次使用，需要注册该网站的账户。点击页面右上角的【注册】按钮，在新弹出的页面中，根据提示输入登录名、电子邮件以密码等资料即可进行注册。 注册成功之后，系统会自动跳转到【我的账户】页面，这里可以购买号码，也可以对账户充值，如果是老用户且已经完成了充值，也可以查询历史余额。 点击【充值余额】选择自己常用的充值方式进行充值，这里支持多种支付方式，国内的支付宝也可以在该平台充值。选择充值方式之后，在下方输入金额，点击充值即可根据提示进行充值操作。

充值完成，即可在【购买号码】的页面输入【Nike】选择服务，并根据自己的需求选择一个国家进行购买即可。购买之后，在当前页面的活动电话位置即可看到购买的虚拟号码。之后前往Nike注册并成功完成Nike 参加活动的前期步骤。

前往Nike 参加活动需注册Nike会员

打开Nike官方网站并点击进入。 根据页面的提示进入到Nike的登录页面，点击【注册】按钮，就可以根据页面提示输入信息并进行注册。 在填写手机号的位置，输入刚刚购买的虚拟号码，并点击发送验证码。之后前往刚刚购买号码的页面中，刷新即可看到验证码。 将验证码复制粘贴到Nike官网的对应位置，点击【注册】即可完成。

想要前往Nike 参加活动，就一定要根据以上方式注册成为该品牌的会员，会员就是参加活动的敲门砖，拥有会员，即可享受参加活动的资格。