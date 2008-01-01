使用虚拟号码注册耐克账户的方法

如何利用虚拟手机号注册Nike 账号，详细教程解答

如何利用虚拟手机号注册Nike 账号呢？随着人们对运动的喜好逐渐增加，nike作为运动行业的领军品牌，也获得了越来越多用户的关注。nike的产品不仅仅外观比较好，穿起来也非常舒适，但想要在官网购买，就需要对其进行注册，使用虚拟手机号注册Nike 账号如何操作呢？下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就来为大家讲解一下吧。

虚拟手机号注册Nike 账号需先获取虚拟号

既然需要使用到虚拟手机号注册Nike 账号，当然要先获取虚拟手机号啦。可能很多小伙伴不清楚如何获取虚拟手机号。其实随着国外很多软件逐渐引入到了国内，吸引到了国内大量用户的青睐，目前越来越多的虚拟手机号接码平台也出现在了人们的视线中，通过这些平台，就可以成功获取虚拟号。

选择可靠的接码平台，成功使用虚拟手机号注册Nike 账号

不同的虚拟手机号接码平台，稳定性以及收费标准都不一样，为了能够以市场最低的价格，接收全球各地的虚拟号码短信，大家可以了解下老虎接码平台。老虎接码平台的专业性非常强，且收费价格也比较低，可以让用户成功的使用虚拟手机号注册Nike 账号。

虚拟手机号注册Nike 账号，了解注册步骤很重要

只有掌握了注册nike 账号的步骤，才能成功的利用虚拟手机号注册Nike 账号，具体的操作步骤如下：

第一步：注册

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台中，在页面上方可以清楚的看到【注册】的入口。

点击进入，在注册的页面中填写注册的信息，老虎接码平台是比较安全的，只需要验证邮箱就可以开始使用。

第二步：充值

既然要在老虎接码平台中购买虚拟手机号注册Nike 账号，当然要先充值啦。在个人账户的页面中，可以看到【充值】的入口，点击进去就可以看到有多个充值方式，选择自己比较常用的充值方式，在下方输入金额，即可对账户进行充值。

第三步：购买虚拟号

在页面中点击【购买号码】或者是在首页的购买位置输入【nike】进行搜索，就可以跳转到购买号码的页面中，在这里可以随意的选择国家虚拟号码进行购买，购买成功之后，就可以使用虚拟手机号注册Nike 账号。

第四步：注册nike账号

前往nike的官方网站中，找到【立即加入】的入口，在这里就可以使用虚拟手机号注册Nike 账号啦。在填写手机的位置输入虚拟号码，并点击获取验证码。

第五步：查看验证码

前往老虎接码平台中查看验证码，在刚刚购买的手机号码位置，后面就会有验证码的显示，如果没有，可以多刷新几次，等待成功接收验证码。

第六步：复制粘贴验证码并注册

将验证码复制粘贴到nike网站对应的位置，即可成功使用虚拟手机号注册Nike 账号。

是不是非常简单呢？还不清楚如何使用虚拟手机号注册Nike 账号的小伙伴赶紧学习起来吧。