领英助力企业引才，优质人才轻松招聘

还在苦于无法寻找优秀人才？领英教你如何实现人才引进

招聘与人才引进：介绍领英在外国招聘和人才引进领域的优势，卖家可以吸引优秀人才。

招贤纳士是企业一直都比较苦恼的事情，如何寻找优秀的人才对于企业来讲迫在眉睫，在职场中，始终面临着激烈的市场竞争以及经济环境的不断改变，企业想要在市场中稳定长久的发展，就需要大量的人才支撑，领英作为拥有海量人才信息的平台，这里就教你如何快速实现人才引进。

领英，解锁人才引进新方法

领英在全球拥有超过9亿的人才库，涵盖的范围也非常广泛，在这里，无论任何领域的企业都可以轻松找到合适的人才，HR也可以有很多的机会快速对人才引进。无论是高端人才、技术人才还是管理人才，在领英都可以快速找到合适的候选人，也可以直接了解人才的背景、经验和技术，准确判断应聘者是否符合企业的需求。

除此之外，领英也提供了完善的招聘管理软件，它的存在，也可以让HR开始招聘，完善的招聘流程从发布职业到最终的面试和录用，都可以直接在领英平台完成，让HR能够高效的完成招聘。

多元化的服务也体现在了领英的人际关系处理和个人资料建立方面。在这里，领英不仅仅是人才招聘网站，也可以成为职业社交平台，用户可以在平台中展示自己的技能和经验，也可以通过和他人交流合作，创造更大的价值。

利用领英实现人才引进，可以给企业提供更为广阔的发展前景。随着这几年中国企业对人才的需求不断增加，领英的存在也成为了企业在招聘时的优选平台，所提供的产品和服务，也满足了市场的需求。

如何利用领英解决人才引进问题，开启人才招聘新窗口

作为全球比较大的职业社交平台之一，领英在中国市场中的发展也有目共睹，一度成为了中国企业和职场人士长期合作的理想平台。越来越多的企业利用领英的便利解救了人才引进的需求，也开启了人才招聘新窗口，有效提升了人才招聘的效率。对于部分人来讲，因没有接触过领英这个平台，导致不清楚如何利用该平台解决人才引进的问题。

其实随着领英在中国市场中不断发展和提升，也随着中国互联网环境的不断改善，只需要在领英平台中成功注册账户，就可以利用平台的便利满足自己的需求。例如通过老虎平台，就可以成功获得虚拟号来注册领英平台。

老虎平台，助力企业开启领英招聘之路

老虎平台提供了海量的虚拟号码，用户在这里就根据自己的需求购买任意项目的虚拟号注册。只需要在平台中注册账户并完成充值之后，就可以根据自己的需求选择项目和国家，完成虚拟号的购买。利用购买到的虚拟号，就可以成功注册领英平台了。

领英为企业提供了大量的服务和支持，对于企业来讲，使用领英的人才解决方案，就可以吸引更多优秀人才，增加企业的竞争优势。