 领英退出中国市场：原因与出海解决方案
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领英退出中国市场：原因与出海解决方案

内容

Linkedin退出中国市场的原因

如何体验Linkedin提供的出海业务

老虎平台，企业利用Linkedin出海的小助手

领英退出中国市场：原因与出海解决方案
Linkedin 为什么要退出中国市场？

在迅速发展的时代，职场也在不断变换，只有不断地提升专业技能和进行培训，才能在职场中获得成功。Linkedin作为一家专注于职业发展的平台，专业的学习体验以及热门技能赢得了人们青睐。然而遗憾的是这个曾经让人备受青睐的平台，如今却在中国市场中黯然落幕，究竟是何种原因让曾经风靡一时的平台退出了中国市场呢？

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Linkedin退出中国市场的原因


在世界职场市场中，Linkedin可谓是佼佼者，在世界也是互联网巨头，而进入到中国市场时，也对市场做出了针对性的调整，可谓是用心良苦，然而并没有逃脱失败的结果。目前Linkedin在国内的所有产品和服务已经停止，其中包含了移动端APP、桌面端网站和微信小程序。


看到Linkedin退出中国市场，也有很多用户深感惋惜，特别是见证了Linkedin崛起的人群，再看到它走向衰退，也为之遗憾，Linkedin到底做错了什么？为什么无法在中国市场生存呢？


归根结底在于Linkedin在中国市场中，一直没有找到合适的定位和发展之路，在面临国内同行竞争激烈的市场中，也没有达到预期的效果。此外Linkedin并没有足够了解中国职场人士的需求和背景，发展的步骤也难以满足中国市场的发展，因此在竞争激烈的市场中，难以满足中国用户的社交需求，从而无法收获更多的用户，导致在中国市场中惨败。

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如何体验Linkedin提供的出海业务


虽然Linkedin已经退出了中国市场，但是据了解，在出海市场中，依然为中国企业提供了不少的便利，新升级的中国企业出海业务，也为企业提供了人才和营销出海解决方案，让中国企业可以快速的在海外发展。


而中国企业想要体验Linkedin所提供的出海业务，就需要成为该平台的用户，从而享受到平台带来的便利。老虎平台的出现，就帮助用户解决了利用Linkedin平台实现跨国际发展的需求。通过老虎平台购买并接收验证码，成功注册各类项目的账号，更直观的感受Linkedin平台的优势。

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老虎平台，企业利用Linkedin出海的小助手


如何利用老虎平台来实现出海营销呢？方法非常简单，只需要在老虎平台中购买虚拟手机号并在Linkedin平台注册，就可以利用Linkedin平台提供的服务来跨国际发展。

首先要做的就是进入老虎平台网站中，在网站中注册成为用户后，通过购买卡密对账户进行充值。在购买号码的页面中，选择Linkedin项目并选择一个国家，就可以购买虚拟号码了，利用虚拟号码注册Linkedin账户，就能登录该平台并享受其提供的多元化服务。


Linkedin虽然已经退出了中国市场，但在过去几年中也积累了大量的中国用户，这些用户对该平台也产生了浓厚的兴趣和依赖性，因此在国内市场中依然有Linkedin的传说。而Linkedin升级的中国企业出海业务，也解决了国内企业跨国际发展的需求。
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。