领英退出中国市场：原因与出海解决方案

Linkedin 为什么要退出中国市场？

在迅速发展的时代，职场也在不断变换，只有不断地提升专业技能和进行培训，才能在职场中获得成功。Linkedin作为一家专注于职业发展的平台，专业的学习体验以及热门技能赢得了人们青睐。然而遗憾的是这个曾经让人备受青睐的平台，如今却在中国市场中黯然落幕，究竟是何种原因让曾经风靡一时的平台退出了中国市场呢？

Linkedin退出中国市场的原因

在世界职场市场中，Linkedin可谓是佼佼者，在世界也是互联网巨头，而进入到中国市场时，也对市场做出了针对性的调整，可谓是用心良苦，然而并没有逃脱失败的结果。目前Linkedin在国内的所有产品和服务已经停止，其中包含了移动端APP、桌面端网站和微信小程序。

看到Linkedin退出中国市场，也有很多用户深感惋惜，特别是见证了Linkedin崛起的人群，再看到它走向衰退，也为之遗憾，Linkedin到底做错了什么？为什么无法在中国市场生存呢？

归根结底在于Linkedin在中国市场中，一直没有找到合适的定位和发展之路，在面临国内同行竞争激烈的市场中，也没有达到预期的效果。此外Linkedin并没有足够了解中国职场人士的需求和背景，发展的步骤也难以满足中国市场的发展，因此在竞争激烈的市场中，难以满足中国用户的社交需求，从而无法收获更多的用户，导致在中国市场中惨败。

如何体验Linkedin提供的出海业务

虽然Linkedin已经退出了中国市场，但是据了解，在出海市场中，依然为中国企业提供了不少的便利，新升级的中国企业出海业务，也为企业提供了人才和营销出海解决方案，让中国企业可以快速的在海外发展。

而中国企业想要体验Linkedin所提供的出海业务，就需要成为该平台的用户，从而享受到平台带来的便利。老虎平台的出现，就帮助用户解决了利用Linkedin平台实现跨国际发展的需求。通过老虎平台购买并接收验证码，成功注册各类项目的账号，更直观的感受Linkedin平台的优势。

老虎平台，企业利用Linkedin出海的小助手

如何利用老虎平台来实现出海营销呢？方法非常简单，只需要在老虎平台中购买虚拟手机号并在Linkedin平台注册，就可以利用Linkedin平台提供的服务来跨国际发展。

首先要做的就是进入老虎平台网站中，在网站中注册成为用户后，通过购买卡密对账户进行充值。在购买号码的页面中，选择Linkedin项目并选择一个国家，就可以购买虚拟号码了，利用虚拟号码注册Linkedin账户，就能登录该平台并享受其提供的多元化服务。

Linkedin虽然已经退出了中国市场，但在过去几年中也积累了大量的中国用户，这些用户对该平台也产生了浓厚的兴趣和依赖性，因此在国内市场中依然有Linkedin的传说。而Linkedin升级的中国企业出海业务，也解决了国内企业跨国际发展的需求。