在中国使用Line的详细教程

在国内怎么用LIne，国内使用的详细教程来啦！

国内怎么用LIne？相必大家都想要了解具体教程，目前在国内想使用Line，有一个最好的办法，那就是购买虚拟手机号，这种的目的就是让国内普通用户，也能随时登录Line。下面有一套国内使用的详细教程，教给大家。

Line是一款跨平台的通讯应用软件，能在智能手机、平板、电脑以及其他设备上使用，但因为无法正常在内地使用，无法为企业用户提供一些帮助。Line这个软件，提供了免费的即时消息、语音通话、视频通话、文件传输等功能，也支持创建群组、发个状态、分享照片等实时功能。另外还支持商业使用，企业用户用来对接商业外贸交易，总之，可谓是非常的便利。而在国内怎么用LIne？下面就来了解了解吧！

国内怎么用LIne？老虎接码平台带来方法

购买虚拟号码之前，需要先知道一个接码平台，这款平台能够购买全球各地火爆的软件，Line也是其中之一，而且支持全世界的国家号码购买，老虎平台满足了用户对各国软件的需求，拥有了超低的充值手续费，才能更好的使用。

大家点击老虎平台：https://tiger-sms.com/cn 网站，就会自动到主页，就能看到各个国家的软件，而关于国内怎么用LIne？就能得到解决了。

国内怎么用LIne？注册老虎平台

先在老虎平台的首页，右上角切换到中文模式，这样网页看的更方便了，更能理解意思。点击【注册】，就看到了老虎接码平台的登录方式了。从提示中一一填写信息内容，同意两条条款，之后点击【老虎接码平台】就注册成功了。

国内怎么用LIne？购买虚拟号码

在进行购买虚拟号码之前，需要先充值金额，才能直接购买。

在老虎平台注册成功后，跳转到个人中心，在用户信息中就能看到我们的信息，和各种功能选项。

找到【充值】选项，点击之后，页面自动弹出各种支付方式，总有一款是你能够支付的，在下方输入金额，点击充值，就成功了。

再点击【购买号码】选项，在软件栏搜索Line，在地区栏搜索你想要虚拟手机号的国家。

点击【购买】，一个国家的虚拟手机号就完成了，在下方就能看到在线手机号了。

国内怎么用LIne？下载并注册Line

购买虚拟手机号码之后，只差最后一步，就能正常使用Line了。

在手机或电脑上下载Line。

2、打开下载好的Line，点击【注册】

3、输入在老虎平台上购买的虚拟手机号，点击验证码。

4、前往老虎平台，在购买手机号码选项中，看到在线手机号收到的验证码，复制之后。

在Line上输入验证码，点击【登录】，这样Line就注册成功了，这样就能随时随地在线交流沟通了。

国内怎么用LIne？以上就是全程的详细教程，只要大家根据以上的教程来操作，那是肯定会在国内使用Line的。想在商业上使用更方便，就来老虎平台。