在注册 Line 应用时未能收到验证码，如何解决此问题？

Line 账号注册的详细教程来啦！小伙伴赶紧冲





Line是一个包容性非常好的平台，年轻群体比较多，消费者能力比较高，因此深受国内外贸商的青睐，通过该软件来推广商品，能更容易促进交易，但很多小伙伴表示Line 账号注册的时候，经常会接收不到验证码？接下来就给大家分享一个比较好用的Line 账号注册教程吧。

Line 账号注册接收不到验证码如何解决

Line 账号注册时接收不到验证码，首先要找到具体的原因。如果是在国内注册Line账号，无法成功接收验证码，基本都是手机号的原因。Line是国外社交软件，在国内由于区域原因，并无法直接使用国内手机号对Line 账号注册，这种情况下解决的方法就是使用国外手机号注册，但国外手机号如何获得呢？通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn就可以直接购买国外手机号，具体操作步骤如下：

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台的网站中，在页面右上方将语言显示改为中文。

直接点击页面中的“购买号码”，系统会提示你登录账号或注册成为该平台的会员，如果没有账号，直接点击下方的“注册账号”即可。

在注册账号的页面中，可以看到有填写用户信息的位置，这里根据页面提示填写账号、密码以及邮箱之后，点击下方的“注册”按钮，即可完成注册。

注册成功之后，系统会进入到充值的界面，这里需要点击“购买卡密”来完成对账号的充值。

在发卡网中，就可以直接购买卡密了，选择自己需要充值的金额，并点击下方“立即支付”完成支付操作。

购买成功之后，就可以在订单的页面查看到已经购买到的卡密，点击并对其进行复制。