 Line 第二号注册的方法
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Line 第二号注册的方法

内容

别再被骗了，Line 第二号这样注册才能成功

Line 第二号注册如何才能成功呢？

Line 第二号注册的详细步骤

Line 第二号注册的方法

别再被骗了，Line 第二号这样注册才能成功


很多小伙伴表示，在注册Line第二个账号的时候，经常会出现失败的情况，自己也找了很多注册教程，但终究无法成功注册，究竟如何才能注册Line 第二号呢？接下来就分享一个最新的Line 第二号注册教程，亲测绝对好用，还不清楚如何注册Line账号的小伙伴，赶紧学习起来吧。


Line 第二号注册如何才能成功呢？


Line作为海外最受欢迎的社交软件之一，想必很多外贸商都会通过它来实现和客户交流推广商品的目的，这种情况下，一个Line可能就会无法满足需求，需要注册第二个账号，但由于注册账号需要手机号，就不清楚Line 第二号如何才能注册成功。


其实想要成功注册Line 第二号，只需要获取一个海外手机号并接收验证码进行验证就可以了，比如说通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn，就可以根据自己的需求购买可以注册Line的手机号，并完成对Line 第二号的注册。


Line 第二号注册的详细步骤


  1. 点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台之后，点击右上方将语言显示改为中文后就可以成功查看页面信息。

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  1. 在页面中点击“购买号码”，之后系统会提示登录账号，没有账号的情况下，直接点击“注册账号”即可。

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  1. 在注册账号的页面中，可以清楚的看到需要填写的信息内容，根据提示进行操作，就可以成功注册老虎平台的账号了。

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  1. 注册成功之后，需要对账号充值才能够成功购买海外手机号并注册Line 第二号，这时就需要在充值的界面点击“购买卡密”并执行充值操作。

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  1. 在发卡网的页面中，选择商品并点击下方的“立即支付”后完成支付，就可以成功获得卡密了。

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  1. 购买卡密成功之后，就可以在订单页面查看卡密，点击卡密复制，就可以进行下一步操作。

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  1. 在老虎平台的充值页面中找到输入卡密的位置，将刚刚复制成功的卡密输入，并点击“确认”按钮即可完成充值操作。