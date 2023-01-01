注册Line第二账号的方法

Line第二号也能注册了，教程原来这么简单！

Line第二号也能注册了，如果你已经有一个Line号，还想再注册一个，那也是有办法的。现在可以虚拟手机号注册了，而且还能保护隐私，在平台上购买一个虚拟手机号，就能注册Line第二号了。

Line是一款全球使用广泛的通讯应用软件，所体现的作用主要包括了多方面，信息聊天、视频通话、商店、游戏等功能，在各个领域中都展现了不一样的功能。一些企业用户也喜欢用来对接外交贸易，实现国内外客户都是进行。而对于Line第二号，下面有一个详细的教程，真正操作起来也比较简单。下面就来了解了解吧！

在老虎平台注册Line第二号

想要购买虚拟手机号，在国内平台中，很少有人知道接码平台，而就需要在接码平台中购买虚拟手机号。国内老虎平台可以做到，这个平台拥有了世界上所有的号码资源，每天都在更新全球的手机号，所以说可以随便再注册一个Line第二号。

需要注册Line第二号的操作流程

第一步：在老虎平台https://tiger-sms.com/cn网站上注册

第二步：购买虚拟手机号码

第三步：注册Line

以上主要概括了注册Line的三个大步骤，下面就来详细讲一讲三步骤的主要流程。

在老虎平台上注册账号，实现Line第二号的第一步

点击链接https://tiger-sms.com/cn老虎平台，就跳转到主页面。

第一次跳转一般都是英文，看不懂的可以先切换到中文模式，在主页的右上角。

之后点击【注册】选项，跳转到注册页面。

根据页面上的信息要求，对应框填写对应内容。

点击【老虎接码平台】就注册成功了。

充值、购买虚拟手机号，实现Line第二号的第二步

在老虎平台上注册成功之后，在个人中心就能看到自己的信息了。

个人中心能看到【充值】【购买号码】等选项，这里要先点击【充值】才能购买虚拟号码。

点击【充值】，就能看到页面展现的支付方式，大家选择喜欢的方式来充值。

输入需要充值的金额，点击【充值】，账号就有金额了。

点击【购买号码】，在相应的搜索栏中搜索Line，和你需要购买手机号的国家，点击【购买】，Line第二号的手机号码就有了。

下载、并注册Line，是Line第二号的最后一步

有了虚拟手机号码之后，在手机上下载Line。

打开Line，点击【注册】。

输入在老虎平台购买的虚拟手机号，在后台的【购买号码】选项中看到手机号。

点击【验证码】，前往老虎平台，看在线的手机号，收到的验证码。

5、输入验证码，最后点击【注册】，Line账号就注册成功了。

想实现Line第二号的操作就到此为止了，整体的操作流程都是比较简单的，而且在沟通国外软件信息时，不想自己的信息暴露，最好的办法就是购买一个虚拟手机号，这样就能100%实现隐私。想要再注册Line第二号，就赶快根据以上操作来实现注册的吧！