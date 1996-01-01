外贸商必备Line第二个账号拥有教程，它来啦！

外贸商必备Line第二个账号终于有了详细教程了。在海外贸易或者跨国业务中，外贸商通常需要与世界各地的客户和业务伙伴进行即时沟通，所以Line就变的十分重要。想要拥有第两个Line账号也是很简单的，下面有一套详细的注册流程，想要注册的就来看看吧！

外贸商必备Line第二个账号获取网站

想要注册外贸商必备Line第二个账号，需要先找到一个接码平台，利用平台才能购买虚拟手机号。这里国内知名的老虎平台https://tiger-sms.com/cn网站，点击就能直接跳转到转码平台。老虎平台是拥有众多全球知名的APP，可以在线登录交流各国网友，且100%保护隐私的，匿名使用更便利。

获得外贸商必备Line第二个账号的方法

我们点击老虎平台的转码链接，到主页面之后，点击右上角的转换中文，这样更方面我们操作。能看到有【账号登录】和【注册】两个选项，点击【注册】，跳转到填写详细信息的页面了。选择适合的登录方式，同意选项之后，点击【转码平台】就获得账户了。

在主页面中能看到自己的信息和转介计划，都是和后续我们使用有关的，这就是获得外贸商必备Line第二个账号的详细步骤。

拥有外贸商必备Line第二个账号的手机号步骤

我们注册成功之后，在个人中心能看到购买号码、记录、统计明细、充值、充值记录等选项，获得虚拟手机号之前，是需要先充值的。

点击【充值】，会展现出支付方式，根据自己能够支付的方式选择充值金额，就充值成功了。

3、个人账户上有了金额之后，再点击购买号码。在右侧搜索Line，会有不同国家购买的金额，选择相应的国家之后，点击【购买】，我们就有外贸商必备Line第二个账号的虚拟手机号了。

外贸商必备Line第二个账号登录方式

根据以上的操作流程就获得了虚拟手机号了，之后在电脑端或手机上下载Line。

打开Line，点击【注册】选项，输入刚才买的虚拟手机号，点击【获取验证码】。

点击之后，前往老虎平台的个人中心，能看到在线手机号获得的验证码，复制验证码，跳转到Line上，填写之后，就登录成功了。

4、完成以上步骤后，我们就拥有了外贸商必备Line第二个账号了，这样再进行对接国外交易时，就能两个账号来回切换使用了，也能利用Line来和国外网友交流。

以上就是关于外贸商必备Line第二个账号的获得方式了，是不是很简单呢，只要在老虎平台上完成第一步，获得了虚拟手机号，就能快速随时随地的登录Line了，以后再用来对接国际贸易时，也会更加方便了，也能实时接收到客户的消息了。国内的其他普通用户，想要注册Line的话，一定要根据我上方的步骤来操作，才能一次就能成功注册Line，赶快尝试一下吧！