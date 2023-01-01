实现Line账号注册的教程在这里

Line是一款社交通讯软件，全球注册人数超过了14亿人，作为海外最常用的一款聊天软件，国内也开始时兴Line账号注册，众多国内人也都想要了解海外风情，一些外贸商也能利用该软件进行跨境交易，扩大更大的经营范围，因此Line也成为了国内人群最火热的软件。但一般用户是不清楚是怎么实现Line账号注册，下面给大家分享一个绝佳的注册方式，只需一个平台就能解决到底。

Line账号注册的基本要求

我们都知道Line是国外的社交软件，国内是无法接受到验证码正常使用的，所以国内想要对国外的Line账号注册，就必须有一个国外手机号。除了拥有国外手机号还需要另一点，那就是地址限制，现在软件都有IP限制，那么国内的IP自然是无法登录使用的，改为海外IP之后才能下载注册。

Line账号注册的操作流程

接下来给大家详细介绍一款接码平台，不仅可以购买虚拟手机号，还能接收国外手机验证码，实现Line账号注册。

1、打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn，个人初始点开的模式，都是英文模式，先在页面中将语言更改为中文模式，才能方便国内人群清楚查看。

2、点击页面【注册】，获得一个老虎平台的账号，在注册页面中，也可以使用其他的平台账号，如果都没有，可以直接用邮箱注册一个，根据页面提示，一一进行填写。

3、成功注册后，在个人中心页面点击【充值】，点击【购买卡密】，对账号进行充值。

4、平台则会跳转到第三方页面，也就是发卡网上，共有7种金额，选择一个想要充值的金额，点击下方【立即支付】并完成支付。

5、支付成功后，在订单页面中，查看你购买的卡密，并复制。

6、返回平台，将复制的卡密在对应位置后，点击【确认】，就完成充值操作了。

购买虚拟手机号的Line账号注册操作

以上操作完成后，依旧在个人中心页面选择【购买手机号】，直接选择Line，然后在国家上选一个你想要的国家手机号，最后点击【购买】，就获得了临时的国外手机号。

进行Line账号注册

1、最后，下载Line app，并打开，直接点击【注册】进行最后的Line账号注册。

2、在注册页面中，输入刚才购买的虚拟手机号，再点击老虎平台的获取验证码。