 在Line注册账户的过程
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在Line注册账户的过程

内容

轻松完成Line账号注册的详细流程

Line账号注册需要一个接码平台

获得Line账号注册只需要完成一下流程

在老虎平台购买虚拟手机号，完成Line账号注册

下载Line App，完成Line账号注册

在Line注册账户的过程

轻松完成Line账号注册的详细流程


Line账号注册怎么才能轻松完成呢？对于国内的小伙伴，相信很多人都想知道具体操作流程。其实目前为止已经有多种方法能完成国外软件注册了，但最简单、最实用的还得是这个办法。一个接码平台就能让畅通无限各国的软件，而Line也是国外最受欢迎的软件之一。下面就来详细讲解一下Line账号注册的详细流程吧！


Line账号注册需要一个接码平台


为什么需要一个接码平台？是因为想要登录国外软件，还需要一个虚拟手机号的，这也是保护个人隐私，这也是目前更多人都在使用的一种注册方式，整体的操作流程也很简单。通过国内老虎平台获取一个虚拟手机号，就可以注册Line了。老虎平台为用户提供专业安全的渠道，更让用户无论在哪个位置，都能实时接收到短信，也能在当地安全使用APP，保证个人信息安全。


获得Line账号注册只需要完成一下流程


第一步：点击老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn到老虎平台。


第二步：一般第一次打开此平台都是英文模式，只需点击右上角地球标志切换至中文模式就好。


第三步：点击【Line账号注册】，就会跳转到注册页面。


第四步：根据页面的要求，分别填写电子邮箱、密码、联系方式等信息内容。


第五步：填写完成后，点击【老虎接码平台】，就完成了在这个平台的账号注册了。



在老虎平台购买虚拟手机号，完成Line账号注册


在老虎平台上拥有了账户，就可以购买虚拟号码了。


第一步：点击【个人中心】，在用户信息中能看到各个功能选项。


第二步：需要先充值才能购买，点击【充值】，选择能够支付的方式，填写要充值的金额。


第三步：充值完成后，点击【购买号码】，会有两个搜索栏，在第一个搜索栏中搜索Line，另一个搜索栏中会有相应国家的价格。


第四步：选择你需要购买的国家手机号，点击【购买】，这样就购买成功了。



下载Line App，完成Line账号注册


接下来就是我们的最后一步了，也是决定能够无限使用Line


第一步：在任何设备上下载Line并打开。


第二步：点击【注册】选项，填写在老虎平台上购买的虚拟号码。


第三步：点击【验证码】，并获取验证码，前往老虎平台，到【购买号码】功能上，能看到在线手机号，系统会发过来验证码。


第四步：复制验证码到Line App上，点击【登录】，就完成了Line账号注册



想要在国内正常使用Line，就一定要根据以上的流程来操作注册，才能完成Line账号注册，才能正常在Line上和国外网友交流，或者进行外交贸易。而老虎接码平台也是目前最好的一个选择，不仅接收了全球各地的虚拟在线号码短信，稳定性还比较强，也能满足用户的各种需求，在价格上也有着大量的优惠政策，如果你需要购买各种国外软件，就快根据以上操作，来完成注册吧！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。