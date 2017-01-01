国外Line账号拥有的教程攻略来啦！一次就能注册成功

国外Line账号期待已经的教程攻略终于来啦！对于许多外交贸易的人来说，能实时在线沟通国外订单信息，自然是最好不过的，但是想拥有Line账户还是比较难的，对于普通人来说，根本找不到怎么接码平台。今天就给大家带来了国外Line账号的教程，绝对让你看一遍就能操作成功，直接注册成功Line账号，下面就让我们来看看吧！

国外Line账号怎么才能一次性注册成功

我们知道Line是国外很火的一款通讯软件，在台湾当地就是主要通讯工具，它的使用功能，和我们内地都差不多，能打电话、视频电话、发消息等等。但是想有拥有并且一次性注册国外Line账号就需要虚拟的国外手机号才行。这点对于大多用户肯定不知道怎么获取，其实在当地的老虎平台中购买虚拟手机号就能使用Line了。

国外Line账号注册的三个步骤

第一步：前往老虎平台https://tiger-sms.com/cn注册账户

第二步：在个人账号中充值金额，并购买虚拟手机号

第三步：下载Line APP进行注册登录。

这是注册Line的主要三个步骤，关于具体操作，接下来往下看！

国外Line账号的教程攻略

第一步：购买虚拟手机号

点击网站：https://tiger-sms.com/cn进入老虎接码平台。

在主页的右上方切换为中文模式，更方便理解意思，点击【注册】，就进入到老虎接码平台的注册账号页面了。

根据接码平台的注册要求，填写相应的内容，设置电子邮箱、密码和联系方式等，点击【老虎接码平台】这样第一步的账号就注册成功了。

在账户个人中心，能看到许多的选项，用户信息、秘钥、购买号码、记录、统计明细、充值、充值记录等选项，根据接下来的操作，点击【充值】。

会看到各种各样的支付方式，选择需要充值的金额，点击【充值】，账号上就有金额了。

点击【购买号码】，在搜索栏中搜索Line，选择你想要的国家手机号，就有相应的价格了，最后点击【购买】，我们的国外Line账号的虚拟手机号就完成了。

第二步：下载并注册Line

在老虎接码平台获得了虚拟手机号之后，就可以在手机上或者电脑端下载Line APP了。

下载并打开Line，主页面中就有【注册】的选项，输入在老虎平台购买的虚拟手机号，点击获取验证码。

系统就会向手机号发送验证码，这时前往老虎平台后台看到购买手机号的页面中查看收到的验证码。

复制验证码前往Line，输入验证码之后，点击【注册】按钮，就完成了注册。

完成以上的操作流程，国外Line账号就已经成功了，之后我们就可以正常使用Line来自由对接交易，或者在线交流外国好友了。

老虎接码平台在国内使用还是很不错的，毕竟现在很少有能知道怎么连接国外APP的平台了，而老虎平台可以为客户提供更便利更好用的站点，以后就可以随便使用各种国外软件了。