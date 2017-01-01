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在Line注册账户的详细说明

内容

Line注册的详细步骤，怎么才能注册成功？

解码平台是Line注册的第一步

获得账号是Line注册的第二步

充值金额是Line注册的第三步

购买号码是Line注册的第四步

下载Line是Line注册的最后一步

在Line注册账户的详细说明

Line注册的详细步骤，怎么才能注册成功？


Line注册怎么才能注册成功？其实在国内已经有详细的流程操作了，而且非常简单就能在内地使用Line了。Line是日本公司开发的即时通讯软件，支持文字、语音、视频聊天和文件传输。除了基础的通讯功能外，Line还拥有了在线游戏、电子商务、社交平台等功能，在亚洲地区成为最受欢迎的通讯软件之一。


解码平台是Line注册的第一步


首先，想要在国内Line注册，就必须有一个接码平台，通过接码平台获取虚拟手机号才能下载注册。目前国内用户最受欢迎的老虎平台，拥有全球所有的号码资源，自动快捷注册快速完成想要的项目。大家可以通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn这个网站，点进去就跳转到接码平台了。


在平台上能看到各种项目对应的价格，想要购买Line，就点击它，但是前提我们要先注册一个账号。


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获得账号是Line注册的第二步


  1. 点击链接跳转到接码平台，点击右上角的切换中文模式，这样内地的用户就能方便理解意思了。


  1. 看到【账户登录】和【注册】，点击【注册】，跳转到老虎接码平台的登录方式。


3、填写登录、电子邮箱、密码、联系方式等信息，点击【老虎接码平台】，就注册成功了。



充值金额是Line注册的第三步


  1. 登录账户之后，就看到我们的用户信息了，在这里能看到【购买号码】和【充值】等选项，想要获取虚拟手机号来Line注册，需要先在账户中充值金额。


  1. 点击【充值】，能看到各个国家的支付方式，根据自己能支付的方式，输入金额后，就能完成充值了。


购买号码是Line注册的第四步


  1. 账户上有了金额之后，点击【购买号码】，能看到两个搜索页面，我们搜素需要注册的Line，在右边的搜索栏中选择国家，就能看到不同国家所对应的金额了。


  1. 点击【购买】，我们的Line虚拟手机号就购买成功了，在下方的在线手机号，就能看到我们所使用的虚拟手机号了。



下载Line是Line注册的最后一步


下面就到最后一步了，也是我们Line注册的最后一步了。


  1. 在手机上或电脑端上下载一个Line，下载成功后，点击它。


  1. 在主页面会看到【注册】和【登录】两个选项，这里要点击【注册】，输入刚才我们在老虎接码平台购买的虚拟手机号。


  1. 点击【获取验证码】，快速前往老虎平台，在个人中心里能看到在线手机号码中，收到的验证码。


  1. 复制验证码，前往Line，输入验证码，点击【登录】，最后我们的Line注册就成功了，我们能在主页面看到Line的一些功能，就可以实时进行社交沟通了。


根据以上的操作流程来Line注册，是不是很简单呢！注册完成之后，我们就能正常和国外网友实时沟通了，结交更多的好友，或者来进行外贸交易。在老虎接码平台能看到还有更多的国外火爆的软件，也能根据以上的操作流程来注册哦！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。