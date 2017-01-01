在Line注册账户的详细说明

Line注册的详细步骤，怎么才能注册成功？

Line注册怎么才能注册成功？其实在国内已经有详细的流程操作了，而且非常简单就能在内地使用Line了。Line是日本公司开发的即时通讯软件，支持文字、语音、视频聊天和文件传输。除了基础的通讯功能外，Line还拥有了在线游戏、电子商务、社交平台等功能，在亚洲地区成为最受欢迎的通讯软件之一。

解码平台是Line注册的第一步

首先，想要在国内Line注册，就必须有一个接码平台，通过接码平台获取虚拟手机号才能下载注册。目前国内用户最受欢迎的老虎平台，拥有全球所有的号码资源，自动快捷注册快速完成想要的项目。大家可以通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn这个网站，点进去就跳转到接码平台了。

在平台上能看到各种项目对应的价格，想要购买Line，就点击它，但是前提我们要先注册一个账号。

获得账号是Line注册的第二步

点击链接跳转到接码平台，点击右上角的切换中文模式，这样内地的用户就能方便理解意思了。

看到【账户登录】和【注册】，点击【注册】，跳转到老虎接码平台的登录方式。

3、填写登录、电子邮箱、密码、联系方式等信息，点击【老虎接码平台】，就注册成功了。

充值金额是Line注册的第三步

登录账户之后，就看到我们的用户信息了，在这里能看到【购买号码】和【充值】等选项，想要获取虚拟手机号来Line注册，需要先在账户中充值金额。

点击【充值】，能看到各个国家的支付方式，根据自己能支付的方式，输入金额后，就能完成充值了。

购买号码是Line注册的第四步

账户上有了金额之后，点击【购买号码】，能看到两个搜索页面，我们搜素需要注册的Line，在右边的搜索栏中选择国家，就能看到不同国家所对应的金额了。

点击【购买】，我们的Line虚拟手机号就购买成功了，在下方的在线手机号，就能看到我们所使用的虚拟手机号了。

下载Line是Line注册的最后一步

下面就到最后一步了，也是我们Line注册的最后一步了。

在手机上或电脑端上下载一个Line，下载成功后，点击它。

在主页面会看到【注册】和【登录】两个选项，这里要点击【注册】，输入刚才我们在老虎接码平台购买的虚拟手机号。

点击【获取验证码】，快速前往老虎平台，在个人中心里能看到在线手机号码中，收到的验证码。

复制验证码，前往Line，输入验证码，点击【登录】，最后我们的Line注册就成功了，我们能在主页面看到Line的一些功能，就可以实时进行社交沟通了。

根据以上的操作流程来Line注册，是不是很简单呢！注册完成之后，我们就能正常和国外网友实时沟通了，结交更多的好友，或者来进行外贸交易。在老虎接码平台能看到还有更多的国外火爆的软件，也能根据以上的操作流程来注册哦！