Line注册在国内到底能实行吗？下面来告诉你答案

国内实行Line注册能行吗？首先，来看目前情况，知道怎么使用国外软件的人，只占了一小部分，大多人有些不知道、有些知道不知道办法、还有的因为不正规渠道被骗等等。但其实国内是有正规渠道的，不仅只针对Line，还有其他全球火爆的软件也都能使用，金额方面也不高，有兴趣的朋友可以来了解一下这个正规渠道。

Line注册的正规渠道，老虎接码平台

是的，老虎接码平台就能让每个人都能使用国外的软件，全球的项目都能注册成功。Line是国外火热的APP，在国内登录是需要国外手机号了，因为境外关系，而想要彻底解决验证码和国外手机号的问题，就直接注册一个老虎接码平台的账号。用户有了临时手机号后，就能随时随地接收验证码且是免费的，另外，很多人知道需要一些翻墙或加速器才能正常使用，不用担忧，只需要在老虎平台完成就能注册使用，非常便捷。

关于老虎平台的使用方式，以下会有详细地操作步骤，接下来跟随小编来深入了解了解吧！

注册老虎平台账号，实行Line注册的第一步

首先，打开老虎平台的网址：https://tiger-sms.com/cn，直接点击就能跳转到首页，第一次打开的用户，先将网站的文字模式切换为中文，点击右上角，可以先了解一下老虎平台。接着就注册一个个人账号，不少人担心隐私泄露，在老虎平台只需要有效邮箱就能登录成功，无需担心隐私泄露，点击【注册】，跟随网站的提示填入各项信息，直接点击登录就注册成功了。

往个人账号充值，实行Line注册的第二步

接着，直接到用户中心充值金额，不用担心充值方式，平台提供了国内常用的支付方式。点击【充值】，共有8种全球流行的支付方式，其中支付宝就是我们熟悉的，点击支付宝，点击【卡密】，页面跳转到第三方支付页面，商品架中选择最低金额30进行支付，支付成功后，复制你的卡密，返回平台粘贴你的卡密。

购买临时手机号，实行Line注册的第三步

紧接着就到了Line注册的第三步了，点击【购买号码】，在第一个搜索栏中搜Line，第二个搜索栏中选择一个你想要注册的国家手机号，注册相应的手机号，软件交流就是相应的国家。选择完毕后，点击【购买】，就完成购买临时手机号这一步啦！

下载软件Line，实行Line注册的第四步

完成以上操作后，就到了最后一步，完成注册了。前往Line官网，下载软件，并打开，输入你在老虎平台上购买的临时号，再到老虎平台上获取验证码，平台接到码之后，是不会扣费的，前往Line APP粘贴验证码后，点击【注册】，就完成操作了。登录成功后，就不需要加速器或翻墙软件再交流，这个虚拟号就直接能正常使用。

总的来说，在国内实行Line注册还是很简单的，对于少部分知道如何使用国外软件的人来说，什么翻墙或加速器都不如老虎平台这个好用，一个虚拟号就能注册到想用的软件。