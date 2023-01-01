 Line账户注册问题和解决方案
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Line账户注册问题和解决方案

内容

Line 号注册常见问题以及解决方式

如果Line 号注册不成功不妨试试这个注册教程

第一步：获取手机号

第二步：注册Line账号

Line账户注册问题和解决方案
Line 号注册遇到问题？试试这个注册教程吧！

Line软件虽然是海外的社交软件，但是在国内也有很多小伙伴用得到，特别是针对外贸商来讲，利用该软件可以成功的实现在海外推广的目的，也可以添加更多的客户并和客户进行沟通。Line 号注册其实非常简单，只需要有手机号就可以成功注册，但依旧有很多小伙伴在注册时遇到问题，这里就为大家讲解一下具体的注册教程吧。


Line 号注册常见问题以及解决方式


  1. Line 号注册手机无法成功接收验证码

由于line是海外的社交软件，因此国内小伙伴在注册的时候，就会遇到手机无法成功接收验证码进行验证的问题。当在Line 号注册时，遇到这个问题，可以尝试下接码平台来接收验证码注册，比如老虎平台https://tiger-sms.com/cn，就可以成功接收各类软件的验证码，并完成注册。


  1. 无法下载Line软件对Line 号注册

很多小伙伴反馈，国内手机并无法直接下载Line软件，或者是在应用商城中根本找到该软件的下载方式。出现这种情况的原因是IP地址不是外海IP导致的，这种情况下，就也尝试下科学上网，将IP地址更换为海外IP之后，再进行下载并对Line 号注册


如果Line 号注册不成功不妨试试这个注册教程


第一步：获取手机号


  1. 点击网址：https://tiger-sms.com/cn打开老虎平台网站，在右上角将语言显示改为中文。


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  1. 点击页面中的购买号码，这时系统会提示您需要登录或注册老虎平台账号，点击“注册账号”即可。

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  1. 在注册老虎平台账号的页面中，需要输入账号密码以及邮箱等相关信息，才可以成功的注册成为老虎平台的用户。

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  1. 在充值界面中直接点击“购买卡密”，就可以执行充值操作了。

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  1. 系统会自动跳转到发卡网的页面，在这里就可以选择商品并点击下方的“立即支付”按钮完成支付的操作。

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  1. 在发卡网的订单页面中可以找到自己购买成功的卡密，随后需要点击卡密并进行复制。

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  1. 再次回到老虎平台的充值页面，找到“请输入卡密”的位置，将刚刚复制的卡密输入，并点击后面的“确认”按钮来完成充值。