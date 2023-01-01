 Line 批量注册接码平台介绍
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Line 批量注册接码平台介绍

内容

Line 批量注册如何操作

Line 批量注册接码平台介绍

Line 批量注册账号的教程

第一步：获取手机号实现Line 批量注册

第二步：前往Line软件中完成Line 批量注册

Line 批量注册接码平台介绍
Line 批量注册如何操作？批量注册账号教程

Line作为海外最常用的社交软件，很多外贸商也会利用该软件挖掘海外的客户，但一个Line账号毫无疑问无法满足推广的需求，这种情况下就需要注册多个Line账号，但如何对Line 批量注册呢？接下来就讲解一下批量注册Line账号的详细教程吧。


Line 批量注册如何操作


想要实现Line 批量注册，首先要满足注册Line的条件，要知道一个手机号只能注册一个Line账号，而注册多个Line账号，就需要准备多个手机号，而手机号从哪里来呢？这个时候，接码平台就成为了不错的方式，利用接码平台，可以根据自己的需求购买多个手机号，从而实现Line 批量注册的目的。


Line 批量注册接码平台介绍


老虎平台https://tiger-sms.com/cn接码平台就是一个非常靠谱的平台，可以以市场中最优惠的价格购买任意国家的手机号，也可以在全球任何地方成功实现接码的目的，自动、快捷的注册你想要的项目，而Line 批量注册也可以通过该平台完成。


Line 批量注册账号的教程


第一步：获取手机号实现Line 批量注册


  1. 大家点击网址：https://tiger-sms.com/cn之后，就可以进入到老虎平台网站中，最初进入是英文显示，点击右上角即可切换成中文。

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  1. 在购买手机号之前，需要注册平台的账号，点击“注册账号”或通过“购买号码”的页面，即可进入到账号注册页面。

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  1. 在注册账号的页面中，需要输入账号信息，这里只需要输入账号、密码以及邮箱等信息即可，不会泄漏个人隐私。

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  1. 注册成功后，需要先充值余额才能购买手机号完成Line 批量注册。点击“充值”，在右侧点击“购买卡密”后执行充值操作。

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  1. 系统会跳转到第三方页面，这里就根据自己的需求选择商品，比如30、50等金额，点击“立即支付”完成支付。

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  1. 在订单页面，就可以看到支付信息，这里就需要找到卡密并进行复制啦。

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  1. 在老虎平台中，直接输入复制的卡密，并点击“确认”按钮即可完成充值，在账户余额中，也可以清楚的看到充值金额。