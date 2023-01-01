教你如何对Line 批量注册，一定要看！

Line 批量注册可以实现吗？Line是日本最常用的社交聊天软件，也是日本所研发通讯软件，该软件在全球已经有超过14亿的用户，也因此成为了外贸商在外海推广的利器。推广营销一个账号并无法满足，因此就有人需要批量注册Line账号，但对Line 批量注册需要有多个手机号，这时，接码平台就满足了大家的需求。

能够实现Line 批量注册的接码平台

市场中比较可靠的接码平台还是非常少的，特别是能拥有全球各地号码支援的平台更是少之又少。但老虎接码平台，就实现了全球任何国家任何项目都可以注册，通过该平台购买虚拟号接收验证码，也可以享受到市场最低的价格，可以说老虎平台的存在，能够成功的解决Line 批量注册的问题。

购买Line 批量注册手机号的方法

Line 批量注册就需要获取大量的手机号，而获取手机号时，大家可以直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn进行购买，具体操作步骤如下：

进入老虎平台的网站中，第一次登录会发现页面显示为英文，点击右上角，选择中文，即可更改语言显示。

很多小伙伴登录网站后，会直接点击“购买号码”的按钮，但在购买号码之前，需要注册账号并登录。

注册账号的页面中，会提示你输入账号、邮箱、密码等信息，输入完成后，点击下方的“注册”按钮，就可以成功注册了。

注册成功并不代表就可以购买虚拟号来进行Line 批量注册，需要先充值余额后才能成功购买，在充值界面点击“购买卡密”来执行充值操作。

在跳转到发卡网的页面后，可以根据自己的需求选择商品，也可以直接选择30的金额，随后点击下方的“立即支付”来完成支付。

支付完成，即可进入到订单查询的页面，这里就可以清楚的看到自己的订单情况啦，但也要注意需要复制卡密哦。