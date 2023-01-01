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使用日本电话号码在 Line 中注册

内容

国内怎么才能使用日本Line号？老虎平台为你解忧

了解老虎平台，轻松注册日本Line

获得日本Line的详细操作

使用日本电话号码在 Line 中注册

国内怎么才能使用日本Line号？老虎平台为你解忧

 

想在国内使用日本Line号，没有渠道怎么办？其实，有个平台就能解决，不仅能正常使用line，且还能让用户拥有全球各国的手机号。这就是老虎平台，这个平台大多国内人肯定是不了解的，这其实是一个接码平台，能接收全球的验证码，保证隐私且任何项目都能注册。关于想在国内使用日本Line号，下面就来了解了解吧！

 

了解老虎平台，轻松注册日本Line

 

在了解教程之前，还需要带大家了解一下老虎接码平台。平台所在的优势为：拥有全世界的号码资源、在任何地方都能接到码、购买手机号也是享受市场最低价格、100%保护隐私，只需验证邮箱就能使用等一系列优点，足以看出在老虎接码平台，购买使用日本Line号，更便利安全。接下来是非常详细地步骤操作，绝对一次就成功。

 

获得日本Line的详细操作

 

先给大家分享老虎接码平台的链接：https://tiger-sms.com/cn ，直接点击，就跳转到平台首页了。

 

1、初次点击平台首页，一般是显示英文模式，点击右上角，切换中文模式方便阅读。

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2、获得老虎平台的账号，点击【注册】，依次填入信息，只需要QQ邮箱就能注册成功。

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3、成功注册老虎平台账号，在个人中心，就可以充值购买号码了。

 

4、点击【购买号码】后，点击【购买卡密】执行充值。

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5、平台会跳转第三方页面，这是一个购买程序，有七种商品。

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6、选择金额，点击【支付】，国内的话推荐支付宝支付，这里支付成功后，还需要复制你的卡密。

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7、返回老虎平台，输入卡密，按确认键。

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8、在一分钟之内，你的账号就会显示余额了。之后点击【购买号码】，这就可以购买日本Line了。

 

9、搜索日本Line，选择一个需要的国家，点击【购买】，你就获得了这个国家的虚拟手机号。