印度手机号拥有的方法

Line印度号也能拥有吗？印度手机号拥有的流程在这里

Line印度号也能拥有吗？Line是日本公司研发的一款通讯软件，在亚洲地区相当流行。关于Line想在各个国家中使用，这就需要对应国家的手机号才行，而在内地想购买虚拟手机号，还得需要一个接码平台，一般这种平台有世界各地的号码资源，对于想要Line印度号的用户来说，很是方便。

能购买Line印度号的接码平台

目前，国内的接码平台称得上专业靠谱的还是比较少的，能拥有全球各地的号码资源，也是少数的。老虎平台所占有的优势是最广泛的，有更多的优惠政策，快捷注册想要的项目，超低的充值手续费等，老虎接码平台带来了更多的便利。

拥有Line印度号的操作

1、点击：老虎平台https://tiger-sms.com/cn链接，直接跳转到首页。

2、在购买Line号之后，需要先注册老虎接码平台的账号。

3、在平台首页先把文字模式转换到中文模式后，点击【注册】选项。

4、选择一个登录方式后，在下列框中，填入个人信息。

5、点击【接码平台】后，就注册成功了。

在老虎接码平台购买Line印度号

在老虎接码平台注册成功后，接下来就到了购买账号这一步了。

1、首先，老虎平台是要先充值，才能购买手机号的，可以先提前看一下，Line印度号大概是多少钱。

2、在个人中心点击【充值】选项，会有8种支付方式，选择能够支付的方式，在下方输入金额之后，点击【充值】。

3、一般支付成功后，会在五分钟左右到账，如果一直不到账，可以在平台的客服中心，询问。

购买Line印度号的详细操作

1、到账后，点击【购买号码】，就会出现两个搜索栏。

2、右边的搜索栏是软件搜索，左边的搜索栏是国家搜索，在右边搜Line，左边搜印度国家，最后点击【购买】。

3、这样就获得了Line印度号的虚拟手机号。

下载Line，注册Line印度号

目前，Line软件支持在电脑、平板和手机上下载，选择一个设备下载Line，并打开软件。在软件中点击【注册】，输入在老虎平台购买的Line印度号，点击【验证码】，前往老虎平台，在购买号码选项中，看在线手机号收到的验证码，最后填写验证码，就成功注册了Line印度号。

在Line上登录了印度手机号，就能和印度网友沟通交流了，而且还能在线合作外贸交易，和国内的聊天软件大多一样，都是能够语音聊天、视频通话非常地方便，这就能在国内随时交流国外网友了。

这就是获得Line印度号的操作流程，只要你根据以上的流程去操作，就能获得不同国家的手机号，还能下载获得更多海外爆火的软件，体验不一样的乐趣。想要获得Line印度号的朋友们，赶快试试上面的操作去进行。