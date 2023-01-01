 获得Line 印度号的详细操作步骤
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获得Line 印度号的详细操作步骤

内容

选择哪个接码平台获取Line 印度号比较可靠

获得Line 印度号的详细操作步骤

第一步：获取可注册Line 印度号的手机号

第二步：注册Line 印度号

获得Line 印度号的详细操作步骤
如何获得Line 印度号，具体流程介绍

Line 印度号如何获得呢？随着Line的注册用户越来越多，很多外贸商也想要通过该软件获取更多流量，也有很多用户想要注册Line 印度号来和好友沟通交流，但注册Line 印度号需要有印度手机号才可以，对于国内用户来讲，就需要通过接码平台来购买虚拟号，可靠的接码平台可以快速的接收全球任意国家和项目的验证码，解决用户无法获取Line 印度号的问题。


选择哪个接码平台获取Line 印度号比较可靠


市场中，接码平台虽然不多，但可靠的平台更是少之又少，究竟选择哪个接码平台获取Line 印度号比较可靠呢？其实可以了解下老虎平台https://tiger-sms.com/cn，该平台的资源比较丰富，在全球任何地方都可以接收任意项目的验证码，且价格也是比较优惠的，用户通过该平台可以享受到更多的便利。


获得Line 印度号的详细操作步骤


第一步：获取可注册Line 印度号的手机号


获取Line 印度号需要完成三个部分：注册老虎平台账号、充值、购买印度手机号。具体操作步骤如下：


  1. 获取Line 印度号要先注册


打开老虎平台的网址：https://tiger-sms.com/cn，在页面右上方，将语言更改为中文。

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直接点击“购买账号”系统会自动跳转到登录账号的页面，点击“创建”即可注册新的账号，也可以直接点击页面上方的“注册账号”来完成注册。

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找注册账号的页面中，根据提示填写你的用户信息，随后点击下方的“注册”按钮，即可获得一个老虎平台账号来购买Line 印度号

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  1. 充值账户购买Line 印度号


注册账号成功后，需要向账号充值才能购买Line 印度号，这里直接进入到充值界面，可以看到多种付款方式存在，点击下方的“购买卡密”来执行充值操作。

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系统会自动跳转到发卡网的页面，在这里可以根据需求选择充值金额，比如30、50等等，选择完成点击下方的“立即支付”完成支付即可。

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在购买卡密成功的页面，找到卡密的位置并进行复制。

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再次回到老虎平台的充值界面，直接将复制的卡密粘贴到对应位置，并点击“确认”即可完成充值的操作。