外贸商用Line的方式

外贸商如何用Line？看完这篇文章你就知道啦！

Line社交软件想必很多外贸商都比较熟悉，该软件一度成为国内外贸商用来聊天卖货的常用软件。Line的功能非常丰富全面，无论在任何时候都可以实现畅享聊天，也可以快速的和好友进行免费通话。但在国内依旧有人不清楚如何使用Line，外贸商如何用Line呢？这里就来讲解一下吧。

外贸商如何用Line实现营销目的呢？

很多用户不知道外贸商如何用Line实现营销的目的，其实最主要的就是要对Line进行注册，只有注册账户之后，才能成功登录Line并通过添加好友来展示自己的推广信息。如果是国内的用户，由于Line软件地区限制的原因，需要获取国外手机号进行注册，这时就可以通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn获取手机号、接收验证码完成注册，解决外贸商如何用Line推广的问题。

外贸商如何用Line？详细注册步骤

既然已经知道外贸商如何用Line这个问题需要注册账号才能解决，接下来就让我们详细的了解下Line注册的流程吧。

通过网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台的网站中，最初打开时页面是英文，这时就可以点击上右边选择中文。

在页面中找到“购买号码”的位置并点击，随后系统会提示你需要的登录账号，如果没有账号，就可以点击页面中的“注册账号”进行注册。

在注册页面中，就可以根据页面的提示输入用户信息了，比如说账号、邮箱号码以及密码等等。

在充值界面中，点击“购买卡密”执行充值操作，只有充值成功之后，才能购买账号并解决外贸商如何用Line这个问题。

在发卡网的页面，就可以根据自己的需求选择商品并点击“立即支付”后完成支付操作。

在购买成功的页面中，找到卡密的位置，并点击复制。