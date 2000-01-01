外贸商如何用Line？拥有Line号的办法很简单

外贸商如何用Line？外贸商可以通过Line与客户建立联系，并进行沟通、交流和下单等操作，如果需要外贸交易的话，可以通过商城或者外部链接等来完成。但Line并不是专业的外贸工具，在使用文件传输、支付等相关问题时，还需要保护隐私和保密。其实最好的办法还是购买虚拟手机号，才能100%保护自己的隐私。

虚拟手机号并不是简单就能办理的，目前在国内每个身份证仅限使用一个号码，所以说有一个虚拟号码保护隐私还是有些操作的。那么外贸商如何用Line？找一个接码平台就可以了。目前国内比较安全的接码平台，老虎平台，这是专业做世界上的号码资源，每天都能更新全球的手机号，所以说在这里购买虚拟手机号的办法比较靠谱。

外贸商如何用Line？下载注册就能实行

这是老虎平台的链接https://tiger-sms.com/cn，点击链接就能自动到首页。先在老虎平台上注册一个账号，才能购买虚拟手机号。

在平台首页点击【注册】，到老虎接码平台的注册流程。

由登录（昵称）、电子邮箱、密码、确认密码、联系方式（QQ）的形式，填写本人的内容。

填写之后，点击【老虎接码平台】，这账号就注册好了。

外贸商如何用Line？购买虚拟手机号

在老虎平台上注册账号之后，就能购买虚拟手机号了。

登录账号后，到个人中心，显示了信息、秘钥、高吗、记录、明细、充值等各个功能选项。

点击【充值】选项，会有各个国家不一样的支付方式，选择一个经常支付的。

在输入金额之后，充值成功后，余额就显示了。

点击【购买号码】，这一步是购买虚拟号码的步骤。

点击之后，会有两个搜索框，第一个是软件搜索框，第二个是地区搜索框。

搜索Line后，在地区栏中，选择你要购买的国家手机号。

点击【购买】，虚拟手机号就购买成功了。

外贸商如何用Line？下载注册Line

在手机上或电脑上下载Line，并打开。

2、点击【注册】，输入购买的虚拟号码，点击【验证码】

3、前往老虎平台的个人中心后台，系统会收到验证码，在这里复制验证码。

到Line上输入验证码，Line号就完成了。

外贸商如何用Line？正常使用Line就好，就像聊天软件一样，在“添加好友”中搜索客户的账号并添加好友，在聊天框中就能进行沟通和交流了。

这就是整个拥有Line号的操作流程了，比较详细易懂，所以说也是能一次性操作的。老虎平台目前是比较专业的接码平台之一，在性价比上比较实惠的，还有各种优惠政策，在众多平台中，有着超低的手续费，所以说，老虎平台是专业且靠谱的。而对于外贸商如何用Line？这方面的问题就需要我们在使用的过程中，研究Line的功能，才能和客户更轻松更实时地进行外贸交易合作。