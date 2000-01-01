 外贸商如何用Line?
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

外贸商如何用Line?

内容

外贸商如何用Line？拥有Line号的办法很简单

外贸商如何用Line？下载注册就能实行

外贸商如何用Line？购买虚拟手机号

外贸商如何用Line？下载注册Line

外贸商如何用Line？正常使用Line就好，就像聊天软件一样，在“添加好友”中搜索客户的账号并添加好友，在聊天框中就能进行沟通和交流了。

外贸商如何用Line?

外贸商如何用Line？拥有Line号的办法很简单


外贸商如何用Line？外贸商可以通过Line与客户建立联系，并进行沟通、交流和下单等操作，如果需要外贸交易的话，可以通过商城或者外部链接等来完成。但Line并不是专业的外贸工具，在使用文件传输、支付等相关问题时，还需要保护隐私和保密。其实最好的办法还是购买虚拟手机号，才能100%保护自己的隐私。


虚拟手机号并不是简单就能办理的，目前在国内每个身份证仅限使用一个号码，所以说有一个虚拟号码保护隐私还是有些操作的。那么外贸商如何用Line？找一个接码平台就可以了。目前国内比较安全的接码平台，老虎平台，这是专业做世界上的号码资源，每天都能更新全球的手机号，所以说在这里购买虚拟手机号的办法比较靠谱。


外贸商如何用Line？下载注册就能实行


这是老虎平台的链接https://tiger-sms.com/cn，点击链接就能自动到首页。先在老虎平台上注册一个账号，才能购买虚拟手机号。


  1. 在平台首页点击【注册】，到老虎接码平台的注册流程。


  1. 由登录（昵称）、电子邮箱、密码、确认密码、联系方式（QQ）的形式，填写本人的内容。


  1. 填写之后，点击【老虎接码平台】，这账号就注册好了。

外贸商如何用Line？购买虚拟手机号


在老虎平台上注册账号之后，就能购买虚拟手机号了。


  1. 登录账号后，到个人中心，显示了信息、秘钥、高吗、记录、明细、充值等各个功能选项。


  1. 点击【充值】选项，会有各个国家不一样的支付方式，选择一个经常支付的。


  1. 在输入金额之后，充值成功后，余额就显示了。


  1. 点击【购买号码】，这一步是购买虚拟号码的步骤。


  1. 点击之后，会有两个搜索框，第一个是软件搜索框，第二个是地区搜索框。


  1. 搜索Line后，在地区栏中，选择你要购买的国家手机号。


  1. 点击【购买】，虚拟手机号就购买成功了。


外贸商如何用Line？下载注册Line


  1. 在手机上或电脑上下载Line，并打开。


2、点击【注册】，输入购买的虚拟号码，点击【验证码】


3、前往老虎平台的个人中心后台，系统会收到验证码，在这里复制验证码。


  1. 到Line上输入验证码，Line号就完成了。

外贸商如何用Line？正常使用Line就好，就像聊天软件一样，在“添加好友”中搜索客户的账号并添加好友，在聊天框中就能进行沟通和交流了。


这就是整个拥有Line号的操作流程了，比较详细易懂，所以说也是能一次性操作的。老虎平台目前是比较专业的接码平台之一，在性价比上比较实惠的，还有各种优惠政策，在众多平台中，有着超低的手续费，所以说，老虎平台是专业且靠谱的。而对于外贸商如何用Line？这方面的问题就需要我们在使用的过程中，研究Line的功能，才能和客户更轻松更实时地进行外贸交易合作。
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。