外贸商必须有Line 账号才能推广吗？来了解正确答案

外贸商必须有Line 账号才能推广吗？Line是海外的社交软件，可以在该软件中添加好友，和好友聊天，也可以分享自己的产品让用户直接在平台中购买，功能方面非常强大，但需要登录后才能使用，因此想要在Line推广的外贸商必须有Line 账号才能完成。注册Line账号的方法非常简单，只需要拥有一个可以接收验证码的手机号即可。

外贸商必须有Line 账号，如何成功注册呢？

虽然很多用户知道外贸商必须有Line 账号才能利用Line推广产品，但并不清楚究竟如何才能成功注册Line账号。想要成功注册账号，首先就是需要有一个手机号，这种情况下我们就需要通过接码平台来解决手机号的问题了，接码平台可以购买任何国家的手机号来完成接码，实现注册Line账号的目的。

外贸商必须有Line 账号，Line账号的注册流程

由于外贸商必须有Line 账号，因此注册Line账号势在必行，其实注册流程非常简单，只需要通过以下几步就能完成。

第一步：成为接码平台用户

打开老虎平台https://tiger-sms.com/cn进入到网站之后，映入眼帘的是英文显示，这时点击右上角选择“中文”后就可以了解页面信息了，

点击“购买号码”后，系统会提示需要登录账号，如果没有老虎平台的账号，就需要点击“创建”来注册账号。

进入到注册页面后，根据提示输入用户信息，就可以点击下方的“注册”按钮来完成注册啦。

第二步：充值

对账号充值之后，才能成功购买虚拟手机号，在充值界面点击“购买卡密”，就可以执行充值操作啦。

在发卡网中，可以看到有多项充值金额存在，根据自己的需求选择充值金额后，点击下方的“立即支付”完成支付即可。