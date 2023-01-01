 在国内使用国外Line 的方法
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在国内使用国外Line 的方法

内容

在国内怎么使用国外Line？简单的使用办法

国外Line的使用？老虎接码平台

使用国外Line的三步曲

使用国外Line的第一曲

使用国外Line的第二曲

使用国外Line的第三曲

在国内使用国外Line 的方法

在国内怎么使用国外Line？简单的使用办法


关于，在国内怎么使用国外Line？这个问题，相信大多人都不懂有哪些渠道可以正常使用。国外Line是国外的软件，国内管理的严格，所以大多人都接触不到国外的软件，除了一些特殊的渠道外，其实还是有正规靠谱的办法。不正规渠道需要担心隐私暴露、充值数额大、渠道受骗等一系列担忧，但正规的渠道面对这些问题，全部都迎刃而解。这也是今天小编要给大家推荐的一个正规网站，下面跟随小编来了解了解吧！


国外Line的使用？老虎接码平台


就是这个老虎接码平台，相信很多人都不了解甚至都没听说过，接码平台就是可以接收全世界的验证码，全球的号码都能使用，而国内想要使用国外Line，那就需要有一个国外手机号，有了手机号才能正常使用。而老虎接码平台面对任何的国家和项目都能注册，且100%保护用户隐私的，只需要有效邮箱就能正常使用，还有一个优势是，市场最低价，超低的充值手续费等，这些优点让老虎平台深受用户喜爱，自然也是国内想要使用国外软件最好的渠道。


使用国外Line的三步曲


第一：在老虎平台上注册一个自己的账号；


第二：在个人账号上充值并购买虚拟号；


第三：下载Line，并使用虚拟号。


根据这三步曲就能成功使用国外Line，关于，具体操作步骤，就让小编来一一介绍吧！


使用国外Line的第一曲


1、打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn

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2、为了国内用户观看方便，先将网站文字更换为中文，点击右上角，切换中文模式。


3、点击【注册】，拥有一个个人账号，在页面中会有提示，一一填入信息；

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4、完成后，点击【注册】即可。


使用国外Line的第二曲


1、注册成功后，点击个人中心，在后台能够看到平台提供的各个功能；


2、购买虚拟手机号前，需要将账号充值余额，点击【充值】；

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3、会看到有八种支付方式，这是目前全球最流行的各国支付方式，国内首选支付宝就好；


4、点击支付宝，再点击卡密，就跳转到发卡网上，共有7种不同金额，可以先选择最低金额30；

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5、支付成功后，一定要在订单页面中复制你的卡密，才能让你的余额到账；

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6、返回老虎后台，粘贴你的卡密，余额就到账了；

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7、紧接着就可以购买号码了，点击【购买号码】，会有两个搜索栏；


8、在第一个搜索栏中输入Line，在第二个搜索栏中输入你想购买的国家手机号，对应的则是金额；


9、选择完成后，点击【购买】，就完成购买号码了。


使用国外Line的第三曲


1、复制你购买的虚拟号，前往Line官方网站，下载一个Line；