用Line实现拓展营销的方法

外贸商如何用Line实现拓展营销，详细方法介绍

外贸商如何用Line实现拓展营销呢？Line是海外用户常用的一款社交软件，该软件允许顾客直接在线购买商品，也可以直接通过聊天来接实现卖家和买家之间的沟通，因此很多外贸商也会通过这款软件来推广自己的产品。但外贸商如何用Line才能成功实现拓展营销的目的呢？

外贸商如何用Line？需满足两个条件

条件一：拥有一个虚拟手机号

条件二：需在手机端下载Line软件

接下来就以图文的方式为大家讲解一下如何满足这两个条件：

外贸商如何用Line？获取虚拟手机号的方式

第一步：选择可靠的接码平台

接码平台可以让用户成功获取虚拟手机号，但市场中的接码平台是比较多的，这里就推荐一个我个人常用的接码平台——老虎平台https://tiger-sms.com/cn，该平台在市场中的知名度比较大，且安全性也比较高，可以在让用户在全球任何地方成功解决任何项目的验证码。

第二步：注册账号

打开https://tiger-sms.com/cn之后，可以先将语言显示设置为【中文】，以方便更加清楚的查看网站内容。

在页面上方，可以看到有【注册账号】的人口，也可以直接点击【购买号码】后，自动跳转到登录账号的界面并点击【注册账号】来完成对平台账号的注册。

注册页面中，输入你的用户信息，账号位置是登录账号，而密码位置则是登录密码，因此一定要设置简单易记的内容。

第三步：充值

注册成功后，需要向账号充值才能购买虚拟号，在充值界面中，可以看到多种充值方式，直接点击【购买卡密】来执行充值操作。

在发卡网中，选择需要充值的金额，并点击【立即支付】完成购买。

购买成功后，就可以在订单页面中查看你的卡密了，这个时候，需要先将卡密复制到粘贴板上。