Line 账号注册不了的原因

Line 注册不了是什么原因？如何成功注册Line

最近几年，海外的一些聊天软件吸引了大量的外贸商，也为外贸商提供了更为便捷的营销方式。而Line也凭借自己的优势，成功收获了全球14亿之所的用户，国内很多用户也想要对Line 注册，但发现经常会存在注册使用的情况，Line 注册不了是什么原因呢？如何成功注册Line呢？

Line 注册不了的原因

网络原因，当网络不稳定的时候，就会导致Line 注册失败，如果是国内注册，就需要更换IP地址后在重新尝试注册。 手机号原因。注册Line 的时候，如果使用的是国内手机号，也是无法成功注册的，需要重新更换国外手机号后才能成功解决。 其他原因。如果以上两种原因都不是，可能就是因为其他原因导致的，这时可以尝试更换手机或者注册方式来重新尝试对Line 注册。

如何成功对Line 注册

Line 注册首先要做的就是获取一个海外手机号，随后再通过Line软件来完成注册，这样操作的成功率就非常大了，具体的操作步骤如下：

点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn 进入到该网站中，这里就可以购买外海手机号，直接点击右边选择中文后，即可清楚的了解页面的内容。

点击“购买号码”之后，会直接跳转到登录账号的页面中，如果没有老虎平台的账号，就需要点击“注册账号”开启注册流程。

在注册的页面，需要输入你的用户信息，比如说账号、邮箱以及密码等等，之后点击下方的“注册”按钮，即可完成注册。

在充值的界面中，点击“购买卡密”就可以对账号进行充值并购买手机号用于对Line 注册。

在发卡网的网站中，可以清楚的看到商品的存在，点击购买商品后完成支付就可以了。

在订单页面，找到卡密的位置并将其复制。