拥有国外Line账号原来这么简单！操作教程在这里

想拥有国外Line账号确实很简单，老虎接码平台就能让你实现操作，这是一家可以购买虚拟手机号的平台，为什么需要购买手机号？因为想要使用Line账号，就必须有一个国外手机号才行，而只要购买了国外手机号，就不需要再购买加速器或使用翻墙之类的。国内大部分人对这方面还是很空缺的，但只要你了解了老虎平台，就能轻松拥有国外Line账号，实现即时沟通。

了解老虎平台，拥有国外Line账号

在购买虚拟手机号之前，先给大家了解关于老虎接码平台的知识，大家直接点击老虎平台：https://tiger-sms.com/cn网址，点击右上角切换为中文模式。在网站首页就能了解到各种情况，老虎平台是拥有了世界上所有的号码资源，每天也超过了10万个新号在线，实时更新全球的手机号。关于用户隐私，老虎平台做的也不错，100%保护了用户隐私，只需要验证码就能开始使用，这样也是让用户用起来更放心更方便。下面是有关国外Line账号的操作流程，想要了解的可以往下看看。

注册老虎平台的账号，国外Line账号

大家就点击老虎平台：https://tiger-sms.com/cn这个网址，就直接跳转到首页，就可以进行注册登录了。

先将网站的英文模式切换为中文模式，在右上角点击，后点击【注册】，这里很多人不明白登录是什么意思，【登录】（昵称）的意思，再将各个框中的信息一一填入，勾选两个同意，最后点击【注册】即可。

在个人账号中充值，国外Line账号

注册成功有了个人账号，就可以往账号中充值了，点击【充值】，优选支付宝支付，点击【卡密】，在发卡网上选一个能接受的充值金额，支付成功后，复制你的卡密，返回粘贴你的卡密，账号中就有余额了。

购买虚拟手机号，国外Line账号

当充值的金额可以购买虚拟手机号时，就可以点击【购买号码】，页面中的两个框分别是软件搜索和国家搜索，直接搜Line和选择一个想要注册的国家手机号，这里的手机号金额就会扣除相应的钱，直接点击【购买】，手机号就购买成功了。

下载Line，国外Line账号

这里就到最后一步了，最后，前往官方网站下载一个Line，复制在老虎平台上购买的虚拟手机号，输入手机号，再到老虎平台中获取验证码，当平台接到码后，立刻复制粘贴到Line上，最后填写各项用户信息后，就注册成功了。

以上，就是注册一个国外Line账号的整体流程了，简单一遍就能注册成功，很多人不相信只需要一个国外手机号就能成功用国外软件，其实真的是这样的，只需要一个老虎接码平台，就能让用户实现全球软件随意使用的自由。老虎平台真的是一家安全、靠谱、便利的接码平台，想要实现国外Line账号的自由，赶快试试以上的操作吧！