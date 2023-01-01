在国内用LIne的方法

还不清楚国内怎么用LIne？快来试试这个教程！

Line是一款国外社交软件，在日本的使用频率比较高，且在全球也拥有了超过14亿的用户，可见用户群体还是非常庞大的。但在国内由于多种原因，导致用户在注册时经常出现各种问题，接收不到验证码就是最为常见的问题，究竟在国内怎么用LIne呢？赶紧试试这个教程吧。

国内怎么用LIne？注册账号即可成功使用

由于Line是国外的社交软件，因此在国内并无法直接注册并使用。针对国内怎么用LIne这个问题，首先要做的就是对其进行注册，只有注册成功之后，才能在国内顺利的还是用Line。但很多小伙伴在注册时就遇到了问题，比如说手机号无法正常接收验证码，这时可以直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn来购买手机号并接收验证码进行注册，成功解决国内怎么用LIne的问题。

国内怎么用LIne？账号注册教程

国内怎么用LIne呢？这里就从获取手机号开始，为大家详细讲解一下注册的教程吧。

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台的官网中，在页面上方，可以直接将语言显示更改为中文。

在页面中点击“购买号码”，这时系统会提示你登录账号时候才能购买，如果没有老虎平台的账号，就需要点击“注册账号”进行注册。

在注册的页面中，需要输入账号、密码、邮箱等信息之后才能成功注册，直接根据页面的提示进行操作即可。

在老虎平台的充值页面中，点击“购买卡密”就可以进行充值操作了，

系统会直接跳转到发卡网的页面中，在这里就可以点选择商品来完成支付，根据自己所需要充值的金额选择即可。

支付完成，就可以查看购买的订单了，在订单的页面中，找到卡密的位置，并对卡密进行复制，就可以进行下一步操作。