国内怎么用Line，那就是一个接码平台

国内怎么用Line啊？老虎平台真能一次注册成功呢

国内怎么用Line啊？想要在国内使用Line，其实也有简单的办法，那就是一个接码平台。因为Line是一个外国的通讯软件，想要正常使用就必须有一个国外手机号，关于获取虚拟手机号的渠道，下面给大家分享一个最全的攻略流程。

国内怎么用Line，获得虚拟手机号

关于老虎接码平台，给大家做一个详细了解。老虎接码平台最大的优势就是价格，对于全球各国的手机号，最低的充值手续费和购买费用，就能让用户随时注册想用的软件。老虎平台的优势就能能让用户找到需要的国家和项目，稳定的号码库存一定是众多平台少有的优势。很多人担心网站不安全不正规，但只要你认真去了解一番，就能放心去购买注册。那么关于国内怎么用Line？下面就来详细解析一番。

国内怎么用Line？在老虎平台上注册

首先，先打开老虎平台的官方网站：https://tiger-sms.com/cn，这个链接是安全有效的，大家可以放心点击。打开网站后，一般的初始状态都是英文模式，为了方便国内用户更容易了解，在右上角切换中文模式。直接点击【注册】先拥有一个老虎平台的账号，根据注册中的详情，分别填入你的信息，老虎平台注重用户隐私，只需要有效的电子邮箱就能注册成功。

国内怎么用Line？在老虎平台上充值金额

在完成注册后，就可以操作充值步骤了，想购买虚拟号之前，还需要先充值一定的金额。在个人中心里，点击【充值】，平台会为用户提供全球最热门的八种支付方式，对于国内人群最了解的自然是支付宝，点击支付宝，在发卡网上支付金额，这个网站有7中支付金额，可以先选择最低金额30充值。充值成功后，在订单页面一定要复制卡密再返回，很多人不知道返回页面中的卡密是什么意思，其实是在成功后需要粘贴卡密才能充值到账。

国内怎么用Line？在老虎平台上购买虚拟手机号

在金额到账后，接下来就可以操作购买虚拟号了。点击【购买号码】，平台提供两个搜索栏，第一个搜索栏是软件搜索，直接搜Line，第二个搜索栏是国家选择，对应的国家会有对应金额，选择完成后，就可以点击【购买】了，你就有了国外的虚拟手机号。

国内怎么用Line？下载Line成功使用

最后，就是关键的下载软件并正常使用啦！在你的设备上下载Line，打开后，直接点击【注册】，手机号就输入购买的虚拟手机号，验证码则需要前往老虎平台后台，在购买页面，点击【获取验证码】，就会立马接到码，复制验证码，前往Line直接粘贴你的验证码，点击【注册】，就完成操作了。接下来就可以正常和国外网友即时沟通交流啦！

还不知道

国内怎么用Line

的人群，就试试以上的操作办法吧！老虎接码平台果然很便利。