国外Line 账号注册需要的条件

一分钟让你快速注册国外Line 账号，一定要收藏！

最近，Line在社交软件市场中异常火爆，作为一款实时通讯软件，全球注册用户更是超过了14亿人群，也是海外最为常用的一款聊天软件，不仅可以让用户免费的和好友通话，也可以利用该软件进行购物、获取更多新闻信息，因此也成为了国内外贸商的必备软件。很多用户不清楚如何注册国外Line 账号，接下来就教给大家一个好用的注册方式吧。

国外Line 账号注册需要具备哪些条件

国外Line 账号注册需具备国外手机号

Line是国外的一款社交软件，国内手机号注册是无法准确接收到验证码的，因此想要对国外Line 账号注册就需要拥有国外手机号，如果是国内的用户，可以直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn来获取手机号进行验证。

国外Line 账号注册需更换IP地址

由于网络限制，在注册国外Line 账号的时候，国内的网络无法直接下载Line软件，需要将IP地址更改为海外地址之后，才能下载并进行注册。

国外Line 账号的注册流程介绍

很多小伙伴不清楚如何获取国外手机号，接下来就先从国外手机号获取方式为首，来为大家详细的讲解一下国外Line 账号的注册流程吧。

点击https://tiger-sms.com/cn打开老虎网站，在页面上方将语言更改为中文，以方便更清楚的查看页面信息。

点击页面中的“购买账号”，可以看到页面提示登录账号，这时如果有老虎平台账号就可以直接登录，如果没有就需要点击“注册账号”进行注册。

在注册账号的页面中，可以使用其他平台的账号登录，但为了正常使用，最好是根据页面提示输入用户信息进行注册。

注册成功之后，在账号充值页面中，点击“购买卡密”来对账号进行充值。

在发卡网的页面里，就可以看到多个充值金额存在，选择自己需要充值的金额，并点击下方的“立即支付”按钮完成支付。

在订单页面中，可以查看到购买的卡密，点击卡密并进行复制。