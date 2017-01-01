 Line号注册便利的方法
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Line号注册便利的方法

内容

Line号注册有什么便利的方法吗？获得Line号的方法

老虎平台可以进行Line号注册

Line号注册流程的第一步

Line号注册流程的第二步

Line号注册流程的第三步

Line号注册流程的最后一步

Line号注册便利的方法

Line号注册有什么便利的方法吗？获得Line号的方法


Line号注册有什么便利的方法吗？众所周知，Line号是国外一款火热的软件，在国内目前是用不了的，但是这可难不倒一些人士，就已经有很多人知道不暴露隐私的操作方法了。其实在真正操作一遍之后，就会觉得非常的简单，一次性就能注册成功，其实这是需要用到老虎接码平台的。


老虎平台是一个接码平台，它拥有了全世界的热门软件，且每天都有号码更新，对于自动快捷注册Line号，自然能提供更便利的方法。虽然这种平台是需要充值购买的，但是有超低的充值手续费，一些优惠政策，就花不了多少钱的。


老虎平台可以进行Line号注册


虽然很多人都不了解老虎平台，但是了解之后就能知道，所占有的优势。这是老虎平台的https://tiger-sms.com/cn接码网站，只要点击网站，就自动跳转到老虎平台了。


Line号注册流程的第一步


想要实现Line号注册，下面的流程一定要看仔细，了解自仔细。


第一步：点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn接码网站。切换到中文模式之后，点击【注册】选项，就看到了老虎接码平台的登录方式，填写昵称、电子邮箱、密码、确认密码和联系方式，准确填写之后，点击【老虎接码平台】，账号就注册成功了。

Line号注册流程的第二步


第二步：充值、购买号码


  1. 有了老虎平台的账号，点击个人中心。


  1. 在用户信息中了解到各个选项的作用。


  1. 在购买号码之前，是需要充值金额的，点击【充值】，共有8种支付方式，选择一个能支付的。


  1. 在下方输入金额，点击【充值】，个人中心的余额就显示的钱数了。


Line号注册流程的第三步


1、有了金额之后，就可以放心购买号码了，点击【购买号码】。


  1. 页面中会显示出两个搜索栏，左边的是软件搜索栏，右边的是国家搜索栏。


  1. 在左边搜索栏输入Line，在右边搜索栏输入你想购买的国家手机号。


4、点击【购买】，就成功有了虚拟手机号了。

Line号注册流程的最后一步


购买了虚拟手机号，最后一步就是下载注册Line了。


  1. 现在手机上和电脑端上都能下载Line了，选择能下载的设备。


2、下载之后，打开Line，点击【注册】。


3、输入购买的虚拟手机号，点击【验证码】。


  1. 前往老虎平台，在后台中看手机号码收到的验证码，输入验证码后。


5、点击【登录】，Line号注册就成功了。


很多国内用户都想要注册Line号，耐不住找不到登录方式，而且没有一个方法，所以一直都注册不成功。现在有了详细的教程了解，很多人都能自由去注册喜欢的软件了，Line软件，也是一款有意思的通讯软件，也能随时和国外人进行沟通。


国内想要注册Line的网友，建议你试试上面的操作，就能准确无误地一次性注册成功。
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。