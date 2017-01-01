Line号注册便利的方法

Line号注册有什么便利的方法吗？获得Line号的方法

Line号注册有什么便利的方法吗？众所周知，Line号是国外一款火热的软件，在国内目前是用不了的，但是这可难不倒一些人士，就已经有很多人知道不暴露隐私的操作方法了。其实在真正操作一遍之后，就会觉得非常的简单，一次性就能注册成功，其实这是需要用到老虎接码平台的。

老虎平台是一个接码平台，它拥有了全世界的热门软件，且每天都有号码更新，对于自动快捷注册Line号，自然能提供更便利的方法。虽然这种平台是需要充值购买的，但是有超低的充值手续费，一些优惠政策，就花不了多少钱的。

老虎平台可以进行Line号注册

虽然很多人都不了解老虎平台，但是了解之后就能知道，所占有的优势。这是老虎平台的https://tiger-sms.com/cn接码网站，只要点击网站，就自动跳转到老虎平台了。

Line号注册流程的第一步

想要实现Line号注册，下面的流程一定要看仔细，了解自仔细。

第一步：点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn接码网站。切换到中文模式之后，点击【注册】选项，就看到了老虎接码平台的登录方式，填写昵称、电子邮箱、密码、确认密码和联系方式，准确填写之后，点击【老虎接码平台】，账号就注册成功了。

Line号注册流程的第二步

第二步：充值、购买号码

有了老虎平台的账号，点击个人中心。

在用户信息中了解到各个选项的作用。

在购买号码之前，是需要充值金额的，点击【充值】，共有8种支付方式，选择一个能支付的。

在下方输入金额，点击【充值】，个人中心的余额就显示的钱数了。

Line号注册流程的第三步

1、有了金额之后，就可以放心购买号码了，点击【购买号码】。

页面中会显示出两个搜索栏，左边的是软件搜索栏，右边的是国家搜索栏。

在左边搜索栏输入Line，在右边搜索栏输入你想购买的国家手机号。

4、点击【购买】，就成功有了虚拟手机号了。

Line号注册流程的最后一步

购买了虚拟手机号，最后一步就是下载注册Line了。

现在手机上和电脑端上都能下载Line了，选择能下载的设备。

2、下载之后，打开Line，点击【注册】。

3、输入购买的虚拟手机号，点击【验证码】。

前往老虎平台，在后台中看手机号码收到的验证码，输入验证码后。

5、点击【登录】，Line号注册就成功了。

很多国内用户都想要注册Line号，耐不住找不到登录方式，而且没有一个方法，所以一直都注册不成功。现在有了详细的教程了解，很多人都能自由去注册喜欢的软件了，Line软件，也是一款有意思的通讯软件，也能随时和国外人进行沟通。

国内想要注册Line的网友，建议你试试上面的操作，就能准确无误地一次性注册成功。