 为什么拥有 Line 账户对外国交易者很重要？
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为什么拥有 Line 账户对外国交易者很重要？

内容

让外贸商必须有Line账号，是如何获取

外贸商必须有Line账号，老虎平台

在老虎平台注册账号，外贸商必须有Line账号的第一步

外贸商必须有Line账号，完成充值第二步

外贸商必须有Line账号，完成购买虚拟手机号第三步

为什么拥有 Line 账户对外国交易者很重要？

让外贸商必须有Line账号，是如何获取

 

关于是怎么样让外贸商必须有Line账号的？其中的获取之道还需细细道来。Line是日本的一款实时通讯软件，在全球各范围广泛使用，但想在国内使用还需要有一定的渠道，这其实一个网站就能让外贸商必须有Line账号。下面有详细地图文解析，一次便能成功。

 

外贸商必须有Line账号，老虎平台

 

想在国内实时沟通使用，只需要一个虚拟手机号，因为国外的手机号才能无限畅通Line，所以这就需要在老虎平台上，购买一个虚拟国外手机号即可。老虎平台是一家接码平台，能够接收来自全球的验证码，也有着所有的号码资源，不管对于哪国的用户，都提供了优惠政策，且超低的充值手续费，才能让用户放心充值购买。关于如何让外贸商必须有Line账号？在老虎平台上的一系列操作，接下来会有详细解析。

 

在老虎平台注册账号，外贸商必须有Line账号的第一步

 

首先，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn链接，直接点击进去；

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打开网站之后，在右边选择中文模式，方便阅读，直接点击【注册】，先获得老虎平台的账号，一一输入【登录】（昵称）、【电子邮箱】、【密码】和【联系方式】，点击【注册】，就成功获得了老虎平台的个人账号。

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外贸商必须有Line账号，完成充值第二步

 

接下来，在个人账号中充值。进入到用户信息页面，直接点击【充值】，平台提供了八种各国的支付方式，国内支持支付宝支付，点击【支付宝】，购买卡密执行充值。平台会跳转到第三方页面，这是发卡网的充值商品，分别有30、50、100等以此类推金额，选择一个需要充值的金额，点击【立即支付】，支付成功后，一定要复制你的卡密。后返回老虎平台后台，输入你的卡密按确认，金额就到账了。

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外贸商必须有Line账号，完成购买虚拟手机号第三步

 

以上操作完成后，就可以进行购买虚拟号的操作了。点击【购买号码】，搜索Line，再选择一个国家，相应的国家会有一个充值手续费，价格是很低的，选择好了后，直接点击【购买】即可，复制你的手机号。紧接着下载一个Line，打开软件点击【注册】，先输入各个信息后，复制在老虎平台上购买的虚拟手机号，再点击【验证码】，一般会在半分钟内响应，复制验证码，前往Line粘贴你的验证码，点击【注册】，就成功拥有了Line账号。

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这就是让外贸商必须有Line账号的详细操作，其实非常地简单，而且老虎平台是正规有效的平台，在充值购买过程中，出现任何问题，立即询问平台客服即可。关于收费问题，只会收费充值手续费和购买号码的费用，其它接收验证码是不收费的，大可以放心一试，掌握了这样的办法，就可以拥有多个Line号，随时随地就能注册登录使用

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。