为什么拥有 Line 账户对外国交易者很重要？

让外贸商必须有Line账号，是如何获取

关于是怎么样让外贸商必须有Line账号的？其中的获取之道还需细细道来。Line是日本的一款实时通讯软件，在全球各范围广泛使用，但想在国内使用还需要有一定的渠道，这其实一个网站就能让外贸商必须有Line账号。下面有详细地图文解析，一次便能成功。

外贸商必须有Line账号，老虎平台

想在国内实时沟通使用，只需要一个虚拟手机号，因为国外的手机号才能无限畅通Line，所以这就需要在老虎平台上，购买一个虚拟国外手机号即可。老虎平台是一家接码平台，能够接收来自全球的验证码，也有着所有的号码资源，不管对于哪国的用户，都提供了优惠政策，且超低的充值手续费，才能让用户放心充值购买。关于如何让外贸商必须有Line账号？在老虎平台上的一系列操作，接下来会有详细解析。

在老虎平台注册账号，外贸商必须有Line账号的第一步

首先，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn链接，直接点击进去；

打开网站之后，在右边选择中文模式，方便阅读，直接点击【注册】，先获得老虎平台的账号，一一输入【登录】（昵称）、【电子邮箱】、【密码】和【联系方式】，点击【注册】，就成功获得了老虎平台的个人账号。

外贸商必须有Line账号，完成充值第二步

接下来，在个人账号中充值。进入到用户信息页面，直接点击【充值】，平台提供了八种各国的支付方式，国内支持支付宝支付，点击【支付宝】，购买卡密执行充值。平台会跳转到第三方页面，这是发卡网的充值商品，分别有30、50、100等以此类推金额，选择一个需要充值的金额，点击【立即支付】，支付成功后，一定要复制你的卡密。后返回老虎平台后台，输入你的卡密按确认，金额就到账了。

外贸商必须有Line账号，完成购买虚拟手机号第三步

以上操作完成后，就可以进行购买虚拟号的操作了。点击【购买号码】，搜索Line，再选择一个国家，相应的国家会有一个充值手续费，价格是很低的，选择好了后，直接点击【购买】即可，复制你的手机号。紧接着下载一个Line，打开软件点击【注册】，先输入各个信息后，复制在老虎平台上购买的虚拟手机号，再点击【验证码】，一般会在半分钟内响应，复制验证码，前往Line粘贴你的验证码，点击【注册】，就成功拥有了Line账号。

这就是让外贸商必须有Line账号的详细操作，其实非常地简单，而且老虎平台是正规有效的平台，在充值购买过程中，出现任何问题，立即询问平台客服即可。关于收费问题，只会收费充值手续费和购买号码的费用，其它接收验证码是不收费的，大可以放心一试，掌握了这样的办法，就可以拥有多个Line号，随时随地就能注册登录使用