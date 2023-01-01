国外Line在国内可以注册的方式

国外Line在国内可以注册吗？注册流程是什么？

很多新的外贸商对国外Line比较关注，毕竟想要在海外更好的发展，就需要使用一些社交软件来做引流渠道，而国外Line的火爆程度也成为了不错的引流方式，但注册国外Line需要拥有国外手机号并接收验证码才能成功注册，那么在国内能不能注册Line账号呢？

注册国外Line账号如何获取国外手机号

想要在国内注册Line账号，首先要做的就是获取国外手机号，目前很多平台都可以获取国外虚拟号，但平台不同资源不一样，因此在获取国外虚拟号时，最好通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn，该平台具备全球任意国家和项目的资源，可以满足用户在任何地方接收任意项目的验证码，想要注册国外Line也可以根据自己的要求购买某个国家的虚拟手机号。

获取国外Line手机号的基本操作

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台网站后，将网站的语言显示改为“中文”。

点击“购买账号”，系统会跳转到登录账户的界面，如果没有老虎平台的账号，即可点击页面中的“创建”来注册账号。

在注册账号的页面中，在账号位置登录输入账号，并输入邮箱以及密码，点击下方的“注册”即可成功注册老虎平台账号。

注册成功后，需要充值才能购买国外虚拟号，这时需要进入到“充值”页面，点击“购买卡密”并执行充值的操作。

系统进入到发卡网的页面后，就可以选择充值金额并完成支付了，这里有30、50、100等充值额度，根据需求选择购买即可。

购买卡密成功后，就可以在订单页面查看卡密，这时候，一定要记得复制卡密哦。