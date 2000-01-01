 为什么外贸商必须有Line账号？
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为什么外贸商必须有Line账号？

内容

外贸商必须有Line账号，获得Line账号的国内攻略

外贸商必须有Line账号，老虎平台攻略第一步

让外贸商必须有Line账号的三大步骤

在老虎平台注册账号，外贸商必须有Line账号的第一步

在老虎平台购买虚拟号码，外贸商必须有Line账号的第二步

下载Line，外贸商必须有Line账号的第三步

为什么外贸商必须有Line账号？

外贸商必须有Line账号，获得Line账号的国内攻略

 

外贸商必须有Line账号，确实，想要进行外贸交易的合作时，就必须有一个Line账号，这样才是实时和客户进行沟通。Line这个软件和国内大多的通讯软件一样，都有聊天功能，语音通话、社交网络、支付、外交贸易合作等多种功能，针对外贸商来说，能在国内随便登录在线的Line，可谓是更加方便。但怎么拥有也是一个问题，不过好在国内已经有了获得Line号的攻略了。

 

外贸商必须有Line账号，老虎平台攻略第一步

 

老虎接码平台？这是什么？这个平台拥有了世界上所有的号码资源，想要获取Line账号，就要有一个虚拟手机号，老虎接码平台就满足了这个条件。每天超过10万个不同国家的新号码在线，同样也每天更新全球的手机号，范围覆盖到全球，足以保护个人隐私。所以说老虎平台是攻略的第一步。

让外贸商必须有Line账号的三大步骤

 

第一步：点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn网站，注册一个账号。

 

第二步：在老虎平台上，购买一个虚拟手机号。

 

第三步：下载Line，输入虚拟手机号，登录成功。

 

这是让外贸商必须有Line账号的三大步骤，下面就来详细讲一讲这些步骤的细节操作。

 

在老虎平台注册账号，外贸商必须有Line账号的第一步

 

  1. 点击链接之后，到老虎平台首页，能看懂英文的不用切换，看不懂的右上角切换中文模式。

 

2、点击【注册】选项，在登录方式下填写个人信息，【登录】（英文昵称），其他的选项就能理解到。

 

3、最后点击【老虎接码平台】，就有账号了。

 

在老虎平台购买虚拟号码，外贸商必须有Line账号的第二步

 

1、登录成功后，到个人中心，在各种选项中，选择【充值】。

 

2、之后有各个国家的支付方式，选择你能支付的方式，在下方输入金额。

 

3、支付成功后，账号余额就到账了。

 

4、再点击【购买号码】选项，右侧会出现两个搜索栏。

 

5、这左边的是软件搜索栏，直接搜Line，右边的是国家、地区搜索栏，输入你要注册的国家手机号。

 

6、最后点击【购买】，虚拟手机号就注册成功了，在下方的在线手机号框中，就能看到购买的手机号了。

下载Line，外贸商必须有Line账号的第三步

 

  1. 目前在手机、电脑和平板上是可以下载Line的。

 

2、打开Line软件，点击【注册】。

 

3、输入刚才购买的虚拟手机号，点击【验证码】。

 

4、系统就会给手机号发送验证码，这时候到老虎平台，刚才的【在线手机号】框中，查看手机号码收到的验证码。

 

5、到Line软件上，输入验证码，就获得了Line账号。

 

以上，就是让外贸商必须有Line账号的整个操作流程，操作一遍真的很简单，而且在老虎平台上，还能注册更多的国外流行软件，外贸商能在线交流的Line，也能随时随刻登录交流了。想要拥有Line账号，赶快试试上面的操作吧！

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。