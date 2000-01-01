为什么外贸商必须有Line账号？

外贸商必须有Line账号，获得Line账号的国内攻略

外贸商必须有Line账号，确实，想要进行外贸交易的合作时，就必须有一个Line账号，这样才是实时和客户进行沟通。Line这个软件和国内大多的通讯软件一样，都有聊天功能，语音通话、社交网络、支付、外交贸易合作等多种功能，针对外贸商来说，能在国内随便登录在线的Line，可谓是更加方便。但怎么拥有也是一个问题，不过好在国内已经有了获得Line号的攻略了。

外贸商必须有Line账号，老虎平台攻略第一步

老虎接码平台？这是什么？这个平台拥有了世界上所有的号码资源，想要获取Line账号，就要有一个虚拟手机号，老虎接码平台就满足了这个条件。每天超过10万个不同国家的新号码在线，同样也每天更新全球的手机号，范围覆盖到全球，足以保护个人隐私。所以说老虎平台是攻略的第一步。

让外贸商必须有Line账号的三大步骤

第一步：点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn网站，注册一个账号。

第二步：在老虎平台上，购买一个虚拟手机号。

第三步：下载Line，输入虚拟手机号，登录成功。

这是让外贸商必须有Line账号的三大步骤，下面就来详细讲一讲这些步骤的细节操作。

在老虎平台注册账号，外贸商必须有Line账号的第一步

点击链接之后，到老虎平台首页，能看懂英文的不用切换，看不懂的右上角切换中文模式。

2、点击【注册】选项，在登录方式下填写个人信息，【登录】（英文昵称），其他的选项就能理解到。

3、最后点击【老虎接码平台】，就有账号了。

在老虎平台购买虚拟号码，外贸商必须有Line账号的第二步

1、登录成功后，到个人中心，在各种选项中，选择【充值】。

2、之后有各个国家的支付方式，选择你能支付的方式，在下方输入金额。

3、支付成功后，账号余额就到账了。

4、再点击【购买号码】选项，右侧会出现两个搜索栏。

5、这左边的是软件搜索栏，直接搜Line，右边的是国家、地区搜索栏，输入你要注册的国家手机号。

6、最后点击【购买】，虚拟手机号就注册成功了，在下方的在线手机号框中，就能看到购买的手机号了。

下载Line，外贸商必须有Line账号的第三步

目前在手机、电脑和平板上是可以下载Line的。

2、打开Line软件，点击【注册】。

3、输入刚才购买的虚拟手机号，点击【验证码】。

4、系统就会给手机号发送验证码，这时候到老虎平台，刚才的【在线手机号】框中，查看手机号码收到的验证码。

5、到Line软件上，输入验证码，就获得了Line账号。

以上，就是让外贸商必须有Line账号的整个操作流程，操作一遍真的很简单，而且在老虎平台上，还能注册更多的国外流行软件，外贸商能在线交流的Line，也能随时随刻登录交流了。想要拥有Line账号，赶快试试上面的操作吧！