整合电子商务与社交媒体，掀起新的跨境市场风潮

Lemon8凭借这个原因竟整合电子商务和社交媒体？





电子商务的推广方式有很多种，而随着社交媒体、短视频、直播的出现，也成为了电子商务必备的推广方式之一，特别是社交媒体的推广方式，充分的和电子商务整合在一起，让电子商务的营销推广更加的便捷。其中Lemon8社交应用一经推出之后，就迅速的获得了跨境电商以及创作者的欢迎，使得电子商务和社交媒体融合，成为了新的电商盈利武器。

Lemon8凭借哪些原因让电子商务和社交媒体融合

在国内，小红书已然成为了人人手机必备的应用软件，大量的创作者和企业利用小红书推广自己的品牌和商品，而Lemon8其实就是海外的“小红书”，性质和功能与小红书尤为相似，都属于社交媒体软件，可以在平台中分享图文和视频，且涉及到的领域也非常广泛，无论是美食、美容还是旅游、健身都有覆盖。任何行业都可以在这里找到自己的频道并发布信息。

此外，Lemon8采取了广告投放以及创作者激励的方式，利用了多个社交软件获取了大量的浏览量，在内容方面，Lemon8也比较注重真实性和有效性，因此平台中发布的所有内容都具备超高的可信度。在发布作品时，也可以轻松的标记物品、时间和地点。

对于跨境电商来讲，引流是提升高效推广的方式，而Lemon8利用对生活方式的全覆盖优势，帮助跨境电商获取了大量的流量，更好的完成出海、闯关。从用户增长角度来讲，Lemon8的增长速度也是非常快的，自在北美布局之后，就展开了飞速的蔓延，目前在全球都有着不错的知名度。众多优势的存在，也成功的整合了电子商务和社交媒体。

Lemon8：跨海电商推广神器

要知道，海外市场如何发展、难以发展一直都是电子商务的痛点。能够整合电子商务和社交媒体，对于社交媒体应用来讲，已经是非常成功的场景了，未来的发展场景也不可限量。而作为市场中发展迅速且拥有粉丝众多的Lemon8，就一站式解决了电商店铺运营的问题。创作者或商家通过这款社区购物分享工具，可以分享海量的商品以及优惠福利，从而获取更多消费者。

在Lemon8分享视频和图文的方式也尤为简单，只需要使用手机号成功注册该平台账号之后，就可以快速分享信息。这时老虎平台就成为了注册Lemon8最有利的助手，特别是针对没有海外手机号无法接码验证的用户来讲，在老虎平台中，可以快速的购买Lemon8虚拟号，成功接收验证码注册账号。

老虎平台，助力商家利用Lemon8推广营销

想要利用老虎平台助力海外营销推广，只需要进入到老虎平台之后，在平台中注册成为用户。找到充值的入口进入后，根据提示购买充值卡密并完成充值操作。目前老虎平台无法直接选择Lemon8，但通过脸书、谷歌、抖音、LINE、推特账号同样可以注册Lemon8，在老虎平台上搜索相关的项目就可以进行注册了。通过验证手机号并在老虎平台查看验证码进行验证之后，就可以尽情的在Lemon8中畅游了。

Lemon8在海外市场中，凭借专业的社区种草运用模式，成功将电子商务和社交媒体融合在一起。想要利用Lemon8完成跨境运营的卖家，可以通过老虎接码平台解决注册问题。