亚马逊与Lazada选择对比：国人商家如何取舍？

老牌亚马逊和新款Lazada的比较，国人商家应该如何选择？

对于国人商家来说，第一个认识海外市场的平台无疑就是亚马逊了。事实上一开始的时候ebay在国内也曾经有过很短暂的惊艳，但事实上被证明，ebay的策略是无效的，而这个时候亚马逊显然以更优质的服务荣登榜首，当然了，亚马逊还推广了kindle，应该说也是打开了平板看书的先例。而现在再次面对跨境销售的时候，其实国人商家面对的诱惑更大，不仅仅是亚马逊，还有很多新生血液的平台，比如说Lazada就是其中之一。那么如何在这两个平台中进行挑选呢？

亚马逊和Lazada的区别

很多人都会将Lazada和亚马逊做对比，事实上是他们的经营模式的确是有些类似的。亚马逊对于卖家也是相当友好，在一开始的时候就不需要卖家去支付大量的保证金，也不需要去提供年费等等费用，而且从平台来看，亚马逊对于品控也是做到相当不错的。能够对于客户的需求有第一时间的反馈。应该说就这点来说，和Lazada还是比较类似的。更何况亚马逊也是开启了海外仓等等服务，让卖家可以享受快速物流的福利。

但是作为新秀Lazada其实还是更抓住了年轻一代的心理。比如说Lazada的产品种类更加齐全，对于品牌的要求更加强化，比较尊重本土的方式，可以说Lazada类似于亚马逊和当初ebay的结合体，虽然到现在为止它的体量不大，但是销售的排名还真的不小，在东南亚也是超过了亚马逊。

另外来说，亚马逊更注重的是全球销售，因此盘子比较大，上面的产品更趋向于全球流行。而Lazada主打的是东南亚市场，这样对于东南亚的买家来说，会觉得在当地购买，物流更快，并且甚至可以直接看到货物的状况。更可靠一点。

综上所述，可以说亚马逊和Lazada都是各有各的优势，其实选择哪家都可以。但是亚马逊的时间比较久，因此上面大部分的消费者都会奔着一些高销售额的店面去购买，这对于一些新手商家来说是相当不友好的。

亚马逊和Lazada的注册问题

亚马逊其实是认可国人的手机直接进行注册的，也可以直接进行购买。这和亚马逊比较早进入中国市场有一定的关系。但是对于Lazada来说，现在通过国内的手机号码是无法进行注册的，只能够通过第三方来进行购买号码注册。老虎平台就是一家专门提供海外手机号码的网站。

打开网站之后，直接就可以进行邮箱注册了，对于账号进行第一次的隐私保证，然后就是购买卡密，进行第二次的隐私保证。然后可以直接充值到老虎平台，并且选择自己需求的国家号码进行购买。

购买号码之后，就可以用这个号码去进行注册，获得验证码可以直接从老虎平台订单中获得。事实上亚马逊也是可以通过这个号码去进行注册的。比较推荐的就是可以多注册几个号码，毕竟今后的线上平台推广也是需要有多个营销方式和平台助力的。

因此可以说，对于国人卖家来说，亚马逊和Lazada都是可以选择的，但是比较之下，新手卖家还是比较推荐Lazada，而且年轻受众群体也更大一些！毕竟亚马逊在走下坡路，但是Lazada在走上坡路！